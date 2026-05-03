地表最公平正義的公司！研調盛讚台積電背後原因全曝光

初次上稿05-02 22:30 更新時間05-03 06：28

半導體研調公司盛讚台積電是世界上最公平正義的公司。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕半導體研調公司Semi Analysis發布分析文章盛讚，台積電是世界上最公平正義的公司，目前所有主要的加速器產品路線圖，在今年與明年已匯集於 N3 （3奈米）製程。輝達、博通（Broadcom）、Annapurna、聯發科和 AMD ，都在爭奪台積電更多的 N3 產能，以便向客戶交付更多算力。儘管 N3 產能可說是系統中最強大的限制因素，但價格仍保持相對穩定，台積電顯然沒有賺盡所有利潤。

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Semi Analysis發布長文指出，AI領域的一天相當於其他行業的一年。模型發布、軟體突破和硬體改進，將其他行業需要數年才能完成的周期壓縮到了幾週之內。僅僅在過去的幾個月裡，智能體人工智慧就跨越了一個真正的轉折點，推動詞元（tokens）價值的飛躍式增長，而軟硬體的改進也大幅降低了詞元的生成成本。

AI的快速普及為整個技術堆疊創造價值，但獨特的現像是，AI實驗室現在正在攫取所有價值，而去年它們幾乎沒有獲得任何價值。就連部分硬體組件的價格也發生變化，記憶體價格在過去一年上漲了6倍。Neocloud GPU租賃價格也在飆升，一年期H100租賃合約的價格，比2025年10月的低點上漲40%。

文章說，業內有兩家公司擁有強大的定價權，但它們的定價策略卻並未發生太大變化。台積電和輝達對近期AI模式價值創造的爆炸性成長反應遲緩。

文章特別提及，盛讚台積電是地表最公平正義的公司。台積電的 N3 產能吃緊，目前所有主要的加速器產品路線圖，在今年與明年都已匯集於 N3 製程節點。輝達、博通（Broadcom）、Annapurna、聯發科和 AMD，都在爭奪台積電更多的 N3 產能，以便向客戶交付更多算力。儘管 N3 產能可說是系統中最強大的限制因素，但價格仍保持相對穩定。

文章指，台積電在策略上尋求在景氣低迷時期保護其獲利能力。但這項政策的另一面，是它也削弱景氣擴張時期的成長空間。無論如何，台積電顯然沒有賺盡所有可能的利潤，因為其所有主要的無廠半導體（fabless）客戶都享有極高的毛利率，而這些利潤原本是可以轉移給台積電。

文章認為，台積電完全可以採取更積極的定價策略，客戶不僅會接受，有些客戶甚至會表示歡迎。如果這意味著能將那些支付能力較弱的競爭對手拒之門外，輝達也樂於為晶圓支付更高的價格。畢竟，黃仁勳本人在2024年就曾表示，台積電應該提高晶圓價格，而他正是因為這個原因。

文章強調，台積電也可以採取簽訂長期協議、保證產能並預付貨款的方式來代替大幅提價。這更有可能是可行的方案，「我們認為輝達越來越像台積電了。」在當前的環境下，輝達最強大的優勢在於採購能力。輝達已確保能獲得不成比例的受限上游供應，特別是台積電的晶圓，這使其能夠滿足其他競爭對手無法應對的需求。

因此，像 Anthropic 這樣的 AI 算力買家被迫進入輝達的生態系統，因為 TPU 和 Trainium 等替代產能同樣受到上游瓶頸的限制。儘管擁有這種結構性優勢，輝達尚未將其完全反映在定價上。

目前，輝達的定價仍以成本為基礎。但這種情況不太可能持續下去。隨著推論提供者的投資報酬率變得更加清晰且被廣泛接受，定價的重點將更加轉向價值導向。這減輕了對價格的審查，並為 GPU 基礎設施提供商留出了從成本導向，轉向價值導向定價的空間。這種轉變若發生，將為輝達提供調高價格的空間，並捕捉更多在系統層級所交付的價值，這正是市場大餅擴增的體現。

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