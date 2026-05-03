績效獎金矛盾加劇 三星電子分拆呼聲高漲

初次上稿05-02 22:03 更新時間05-03 06：30

三星工會要求發放營利利潤15％的績效獎金，否則將發動大罷工。（彭博）

〔編譯魏國金／台北報導〕韓國《BusinessKorea》報導，三星電子內部對於績效獎金的爭議加劇，已升級至討論「實體分拆」的地步。

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報導說，三星電子包含負責半導體業務的設備解決方案部（DS，Device Solutions），以及負責智慧手機與家電業務的設備體驗部（DX，Device eXperience），將此兩個部門置於同一個法律實體，不僅加劇勞資衝突，也引發勞工之間的矛盾，引發分拆的討論。

事實上，分拆之論在公司內部與外部已被提出，但隨著三星電子面臨大罷工，以及勞資緊張升溫之際，分拆呼聲高漲。不過普遍分析認為，由於財務與戰略負擔，實際分拆的可能性不大。

三星電子工會要求發放相當於營業利潤15％的績效獎金，且取消獎金上限，否則本月將發動大罷工。證券公司分析師預期，今年三星電子的營業利潤達305兆韓元（6.56兆台幣），根據工會要求，發放的績效獎金將達45兆韓元（9675億台幣）。

爭議焦點是利潤結構，由於今年大部分的營收將來自DS部門，因此如果落實工會要求，獎金福利將集中在DS部門。相較之下，DX部門不可避免的將遭邊緣化，據悉，DX部門一些勞工已表達相對剝奪感，甚至出現退出工會的跡象。

一名三星電子資深主管近期在與政府的會談中，提出實質分拆的可能性，此舉似乎源於薪資談判陷入僵局，以及內部分歧加劇。一些員工因獎金糾紛而相互指責，內部出現派系鬥爭，引發傷害企業組織文化的疑慮。

從公司角度來看，DX部門的貢獻不容忽視，在艱困時期，DX部門支撐公司整體表現。2023年當DS部門出現14.9兆韓元的紀錄性虧損時，行動體驗（MX，Mobile eXperience）業務部門創造了13兆韓元的營業利潤，實際上維持了三星電子的營運，這顯示，手機銷售一度能抵銷記憶體業務的虧損。然而今年，記憶體價格飆漲，MX部門卻可能出現年度虧損。

若DS與DX部門分拆為獨立的法律實體，將允許績效獎金依據各部門的盈虧情形獨立決定，進而從結構上解決獎金爭議。

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