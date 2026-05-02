曾擁200萬年薪放下身段當清潔工 66歲阿公1原因被嫌爆傻眼了

1名日本長者應徵清潔工，竟因學歷太高，雇主擔心做不久，被刷掉。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕畢業於知名大學且曾外派東南亞的日本菁英，年薪最高達1000萬日圓（約台幣200萬），返回日本後轉當公務員，退休後時間太多，希望打零工。這名66歲阿公應徵10家清潔公司，竟因學歷高，雇主擔心做不久，全被刷掉，最終阿北跑去餐廳洗碗，既可打發時間，也維持人際互動，降低孤獨感。

日媒《Serai.JP》報導，今年66歲的吉野先生大學畢業後，曾在一家製造商工作7年，隨著公司拓展東南亞業務，外派海外。之後又跳槽到廣告公司，年薪最高曾達1000萬日圓。返回日本後，成了公務員，並在60歲退休。

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吉野與妻子同住，2人沒有小孩，由於退休後時間多，吉野除了到博物館當義工，同時也應徵清潔工作，希望多勞動改善健康狀況。沒想到50多歲的面試官一看到吉野簡歷，直言「我們不能雇用你，受過高等教育的人流動率很高。」

接著，吉野又應徵了10家公司，主要都是清潔工作，全部石沉大海。這些公司都對吉野的背景有所顧慮，包括畢業於知名大學、海外工作經驗，又曾是公務員。

吉野退休後，因為沒有工作，時間很多，就跑去北海道自駕遊，他感嘆，一個人不好玩，也很無聊。由於心裡很焦慮，透過求職網站找到餐廳洗碗及打掃婚宴會場的工作，還認識許多東南亞學生，相處非常愉快。

吉野有感而發的說，退休後，還是盡可能繼續工作，不僅對健康及經濟有益，還能與社會保持互動，為社會做出貢獻。

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