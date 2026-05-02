被坑？匈牙利不忍了 親中總理秘密獲得370億中國貸款細節炸開

匈牙利公布前總理奧班2024年秘密從中國獲得巨額貸款。圖為2024年時任匈牙利總理奧班（左）訪中會晤中國國家主席習近平（右）。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕親中的匈牙利總理奧班（Viktor Orban）在4月選舉中慘敗，為其長達16年的執政畫下句點。匈牙利隨後公布奧班2024年秘密從中國獲得一筆巨額貸款，金額達10億歐元（約台幣370億），這筆貸款的利率比6個月期歐元銀行間拆放利率（Euribor）高出1.5個百分點，相當於年利率3.916%。

《法廣》報導，即將於5月9日上任的匈牙利新總理馬格雅（Peter Magyar），在上月的選舉中擊敗奧班後表示，他將審查奧班執政16年期間簽署的那些代價高昂的國際協議。

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《法廣》引述《444.hu》報導稱，即將卸任的奧班於2024年春季秘密從中國獲得一筆巨額貸款，金額高達10億歐元，約4000億匈牙利福林。這筆貸款被冠以巨額之名並非偶然，因為它使當時匈牙利債務的外幣佔比增加了10%以上。

報導還說，短短幾年內，奧班政府對中國的財政依賴程度已大幅增加，加上這筆貸款，債務總額已飆升至超過1兆福林（約合27.45億歐元，約台幣1015億）。

據悉，這筆為期三年的貸款於2024年4月從中國國家開發銀行、中國進出口銀行和中國銀行匈牙利分行獲得，但債務管理機構直到4個月後才披露其存在。奧班當局長期以來以銀行保密規定為由，拒絕媒體和反對派要求公布更多細節的請求。

《444.hu》在奧班敗選後獲得了新的細節，匈牙利國家債務管理中心（AKK）表示，這筆貸款的利率比六個月期歐元銀行間拆放利率（Euribor）高出1.5個百分點，相當於年利率為3.916%。

匈牙利國家債務管理中心強調，這筆貸款的利息和溢價均符合簽約時的市場利率。此外，匈牙利國家債務管理中心在簽約時支付了總計800萬歐元（約台幣2.96億）的一次性費用，該機構稱這筆費用也符合國際慣例。

報導強調，儘管法院裁定這是公共利益數據，契約必須公開，最終卻不了了之。直到政府換屆，基於其他政府相關人員出乎意料的開放態度，《444.hu》向債務管理人提交一份公共利益數據請求，原本的秘密突然變成了公共訊息。

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