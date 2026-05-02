美出口亞洲LNG激增 荷姆茲封2個月飆升175％

荷姆茲海峽的封鎖衝擊全球LNG與原油供應。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕路透2日報導，倫敦證券交易所集團（LSEG）船隻追蹤初步數據顯示，美國4月出口至亞洲的液化天然氣（LNG）大幅增加，有助於緩解伊朗戰爭導致中東出口商急速減少的供應。

美國四月LNG的出口近4分之1流向亞洲，自2月底伊朗戰爭爆發以來，美國相關出口激增，突顯在天然氣價格高漲、全球供應吃緊之下，美國作為靈活供應商的角色加劇。

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數據顯示，伊朗戰爭爆發以來，美國出貨至亞洲的LNG爆增逾175％，自2月的97萬噸增加至3月的199萬噸、4月的271萬噸。

亞洲現貨LNG價格仍居高不下。4月日韓基準天然氣平均價格為每百萬英熱單位（mmBtu）17.92美元，從3月的18.27美元略微下滑，但仍高於歐洲的TTF基準價格17％，4月該平均價格15.34美元，從3月的17.99美元下滑。

LSEG數據顯示，儘管美國4月整體LNG出口，從3月的1170萬噸紀錄高點下滑至1097萬噸，但對亞洲的出口仍上升。該下滑主要是4月比3月少1天，以及貨物裝載延後所致。

數據也顯示，歐洲仍是美國液化天然氣的最大目的地，佔4月出口近56％，約614萬噸。埃及亦是主要買家，進口71萬噸美國LNG，高於輸往拉丁美洲的50萬噸。

另外，美國最大的幾家石油公司警告，如果荷姆茲海峽持續封鎖，全球油價恐加劇飆漲。雪佛龍財務長波納（Eimear Bonner）說，該水道每封鎖一天，全球的戰備儲油與商業儲備就持續減少，過去兩個月，這些供應協助緩解油價，如今瀕臨短缺。

他說，「許多庫存與備用產能已耗竭，已經沒有什麼緩衝空間了」。

自荷姆茲海峽幾近關閉以來，國際油價已漲逾50％，每桶略高於100美元，但遠不及紀錄水準。不過，埃克森美孚執行長伍德斯（Darren Woods）說，隨著儲油用盡，這種情況很快就會改變。

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