猜中老爸提款卡密碼 55歲阿北爽領200萬花光光悲劇了

一名日本男士偷了父親的提款卡，盜領上千萬日圓存款。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕1名55歲的日本男士趁著父親有失智傾向，經常忘東忘西，偷了提款卡並猜中密碼，前後提領1000萬日圓（約台幣200萬）花光光。父親過世後，家人清查資產及提款紀錄，這位阿北才坦言侵占老爸財產，最終落得親友斷絕往來、喪失遺產繼承權。若被認定為隱匿財產，還將面臨沉重的稅負。

日媒《The Gold Online》報導，今年55歲的日本男秀俊4年前在父親的臥室發現一張舊的提款卡。。當時，秀俊因離婚後支付贍養費而經濟拮据，於是未經父親允許便拿走提款卡。那時，父親雖然尚未被診斷為失智症，但已出現反覆詢問相同問題、忘記東西存放處等前兆。

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拿到提款卡後，秀俊很快就猜出密碼，知道父親仍想著已故的母親，於是輸入他們的結婚紀念日。他猜對了，ATM螢幕上顯示了一大筆餘額。從那時起，秀俊每月提領20萬日圓（約台幣4萬）作為生活費。

挪用父親的錢之所以沒有被發現，全賴秀俊高明的「管理」。他先向遠在他鄉的哥哥解釋說，自己是為了父親的健康申請營養補充劑和私人醫療費用。每當父親試圖查看存摺時，秀俊就撒謊，而父親也對自己的記憶力不太自信，所以沒有追問。

直到父親過世，一切真相大白。秀俊的哥哥為了辦理繼承手續，從銀行拿到所有交易紀錄。質問秀俊：「每個月都有20萬日圓的提款紀錄，這些錢都用在哪裡？為什麼連一張收據都沒有？」面對哥哥的質問，秀俊無言以對。

這筆去向不明的資金總額高達1000萬日圓，全都被秀俊挪用，用於償還個人債務和娛樂開銷，與實際照顧父親的支出毫不相干。秀俊最終的下場是與親屬疏遠、失去本應繼承的遺產，以及稅務機關的嚴厲審查。

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