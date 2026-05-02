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三星爆大罷工！訂單恐流向台灣 李在明急罵勞工：提不合理要求

2026/05/02 19:05

南韓總統李在明。（法新社）南韓總統李在明。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕南韓科技龍頭三星電子爆出勞資紛爭，三星勞工工會預告將在21日發起長達18天的罷工，規模將是史上之最。韓媒認為，訂單可能將會轉移到台積電等競爭對手。對此，南韓總統李在明怒轟工會提出「不合理要求」，也對整體產業與其他勞工造成「巨大傷害」。

根據韓媒報導，三星電子工會日前舉行「鬥爭誓師大會」，要求公司接受營業利潤15%為績效獎金，以及廢除績效上限等訴求，否則將於下月21日展開為期18天的大罷工。韓媒指出，此舉恐影響人工智慧晶片的生產及出貨，不僅晶片價格恐上漲，訂單更可能轉向競爭對手，使台積電等對手受益。

對此，李在明4月30日在青瓦台主持首席秘書與幕僚會議時，強硬表示：「我們需要的不是『只有我要活下去』，而是所有勞工與全體國民都能共存的連帶意識。」他還說：「如果部分工會成員為了自身利益而提出不當或過度的要求，進而遭到國民指責，這不僅會對該工會造成傷害，也會對其他勞工帶來巨大損失。」

李在明也說，人工智慧（AI）的大轉型讓勞動與產業環境面臨根本性的變化。他呼籲，若要克服這項重大挑戰，「勞工應具備責任意識，勞工之間也應發揮團結互助的精神。」

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