台泥80歲》重返華山 董事長張安平率亞歐非經營團隊亮相

台泥（1101）今（2）日於台北華山文化創意產業園區舉辦80週年「築夢文明 Shaping the Future Civilization」慶典。（台泥提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕台泥（1101）今（2）日於台北華山文化創意產業園區舉辦80週年「築夢文明 Shaping the Future Civilization」慶典，揭示這家見證台灣從戰後重建走向全球低碳轉型的建材企業，下一個80年的行動主軸—把過去「建設城市」的水泥業自我認知，向前延伸為「形塑文明」的下一段路。

台泥董事長張安平指出，今天的世界仍在改變，科技在加速，氣候在變化，文明正在翻頁。但有一件事情始終不會改變：文明，永遠需要基礎。

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需要橋梁，需要道路，需要城市，需要乾淨穩定的能源，需要處理廢棄物，需要讓人類可以安身立命的土地。台泥所做的，正是守護這個基礎。「我們不只是建設城市，我們是在守望文明的明天。」

張安平強調，當歷史回望這個時代，它或許不會記得每一家公司。但它一定會記得：在文明轉折的時刻，有人仍然在為人類鋪路造橋。

台泥此次選擇華山文創園區西一館舉辦80週年活動，因為這座場館面對的大草坪，正是日治末期至民國五、六十年代的華山貨運車站舊址；當年台泥竹東廠、高雄廠的一袋袋水泥，從DT580、DT650蒸汽火車卸下，澆築出今日台北的輪廓。

張安平也率台泥跨水泥及綠能事業體的全球經營團隊，與來自歐亞非橫跨水泥、環保、儲能、航運、電力等11個產業的員工代表，一同面向社會大眾。這支跨國陣容，正是台泥自2017年啟動全面低碳轉型、8年來從一家台灣水泥企業蛻變為跨足歐亞非的全球綠色集團，最具體的成果展示。

活動中也首度公開「AI礦山無人礦山車」系統，是台泥轉型的成績單之一。這套全球水泥業首例的AI無人電動礦山車系統，將數位孿生與自動化控制深度整合進採礦流程的全新技術，現場並透過3D裸視技術，讓現場貴賓宛如直抵花蓮和平海拔1000公尺的無人礦山，親身感受零碳視野的震撼。

這套系統兼具「低碳、智能與經營效益」，已經在台泥花蓮和平廠、大陸廣東英德廠及江蘇句容廠成熟運轉，將陸續延伸至台泥歐洲、非洲水泥事業據點，也宣告台泥於工業4.0領域的領先實力已進入全球複製階段。

1946年5月1日，台灣水泥於二次戰後復興使命中成立，承擔重建之責；1978年，台灣第一條高速公路國道一號通車，水泥由台泥獨家供應，鋪成這座島嶼的國家動脈；2004年，台北101落成成為當時全球最高建築，台泥為當時的101客製研發了耐震的1萬psi的混凝土，見證台灣站上世界舞台。

2024年，台泥歐洲子公司CIMPOR於非洲喀麥隆啟用全球首座「無旋窯創新製程」水泥廠，以鍛燒黏土技術取代傳統高碳排原料，改寫傳統水泥業以煤煙為動力的製程，啟動新的低碳革命。

已經走出台灣的台泥，目前有58種不同國籍的員工，張安平說，真正的國際化，不是把地圖畫得更大，而是讓價值觀走得更遠。真正的世界企業，不只是在地圖上拓展疆界，而是在良知中建立座標。

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