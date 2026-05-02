大崩盤來了？華爾街傳奇預測家警告美股恐暴跌3成

華爾街傳奇市場預測家席林（Gary Shilling）示警，今年美國陷入衰退幾乎不可避免，預計股市將大幅回檔。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美林證券前高層、華爾街傳奇市場預測家席林（Gary Shilling）示警，今年美國陷入衰退幾乎不可避免，預計股市將大幅回檔，標普500最終可能下跌30%，熊市可能在今年底前到來。

《商業內幕》2日報導，席林對市場和經濟前景持悲觀態度。他認為，鑑於美國經濟多個領域持續存在的脆弱性，今年美國陷入衰退幾乎不可避免。

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他也預計股市將大幅回檔，因為目前的估值已經達到了令人瞠目結舌的水平。席林認為，標普500指數最終可能下跌多達30%，熊市下跌可能在年底前到來。

席林說，目前唯一能阻止經濟衰退的措施是推出一波財政刺激計畫，或美國消費者持續強勁的需求，但他認為這兩種情況都不太可能發生。

他指出有幾個跡象顯示經濟正處於衰退的邊緣。首先，由於市場預期利率將維持在高檔，房地產市場基本上處於停滯。其次，近年來私部門的資本支出大幅下降。雖然AI領域的資本支出蓬勃發展，但去年底整體資本支出僅成長3.9%，遠低於疫情期間超過24%的高峰。

此外，消費支出約佔經濟成長的三分之二，一直是美國經濟的支撐力量。3月實際個人消費支出成長率穩定在2%左右，但席林表示，鑑於消費者持續面臨壓力，明年消費支出可能下降。

同時，3月實際可支配所得成長放緩至0.4%，為近三年最低。年度個人儲蓄率也放緩至 3.6%，為 2022 年以來最低。席林表示，以收入及消費意願觀察，這真的非常危險。

席林強調，從歷史標準來看，下跌20%或30%並不算什麼。目前尚不清楚是什麼因素會引發股市下跌。如此幅度的下跌通常是由市場過度波動造成，但他現在不同意AI熱潮必然是市場過度波動的觀點。

席林以其對市場的持續悲觀觀點而聞名，過去四年來，他一直警告投資者可能出現經濟衰退和股市全面下跌。去年，他表示，股市下跌可能由金融市場的「極端投機」引發，尤其是AI和加密貨幣領域的炒作。

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