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日本進口俄羅斯原油了！油輪已從庫頁島出發 成荷姆茲海峽封鎖後首例

2026/05/02 16:24

在荷姆茲海峽陷入封鎖狀態後，日本首次重新進口俄羅斯原油。圖為「薩哈林2號」的LNG加工設施。（路透）在荷姆茲海峽陷入封鎖狀態後，日本首次重新進口俄羅斯原油。圖為「薩哈林2號」的LNG加工設施。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美伊戰火直接衝擊全球能源市場，推升了日本能源供應面風險，一艘載有俄羅斯庫頁島近海的天然氣與石油開發項目「薩哈林2號」（Sakhalin-2）所生產原油的油輪，已確認即將抵達日本，這是在荷姆茲海峽陷入封鎖狀態後，日本首次重新進口俄羅斯原油。

日媒《共同社》週六（2日）報導，據日本經濟產業省官員指出，本次進口由煉油商太陽石油負責，油輪預計運抵愛媛縣。根據船舶位置資訊網站「MarineTraffic」資料顯示，該油輪於4月下旬自庫頁島出發。

日本經濟產業省官員強調，本次採購不在因俄烏衝突而實施的西方經濟制裁對象範圍內。

薩哈林2號是由俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）主導的開發計畫，而日本企業三井物產和三菱商事都有參與投資，該計畫於2008年開始全年生產原油，並於2009年開始液化天然氣（LNG）出口。此外，日本也在「薩哈林1號」（Sakhalin-1）開發計畫中持有權益。

此次進口俄羅斯原油，被視為日本推動原油供應多元化的一環。先前已確認，出光興產（Idemitsu Kosan ）旗下子公司所管理的一艘大型原油油輪已於4月下旬通過荷姆茲海峽，但中東原油運輸是否全面恢復，目前前景還是不明朗。

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