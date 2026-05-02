龔明鑫訪美3目標達陣 參訪台積電亞利桑那廠

經濟部設立鳳凰城台貿中心，經濟部長龔明鑫親自赴美揭牌。（經濟部提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕台美供應鏈深化合作，經濟部長龔明鑫1日在美國亞利桑那州主持「鳳凰城臺灣貿易投資中心」揭牌儀式。龔明鑫訪美雖短暫停，仍達成三項目標，同時也參訪台積電亞利桑那先進晶圓廠，展現台美產業合作持續深化。

經濟部說明，鳳凰城台貿中心為經濟部在美設立的第二個貿易投資服務據點，將與「達拉斯台灣貿易投資中心」共同協助台灣企業布局美國市場，參與美國在地製造與創新體系，以進一步推動「台美投資合作備忘錄」。

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鳳凰城台貿中心設立獲亞利桑那州各級政府高度支持，包括亞利桑那州商務廳長華珊（Sandra Watson）、鳳凰城市長 Kate Gallego、錢德勒市長Kevin Hartke、亞利桑那州參議院多數黨領袖 Frank Carroll、眾議院多數黨領袖 Michael Carbone及友台小組主席Tony Rivero等均親自出席典禮，共同見證；州長郝愷悌（Katie Hobbs）雖無法親自出席，也以預錄影片致詞表達祝賀，強調亞利桑那州和台灣長久的夥伴關係將更甚以往。

龔明鑫致詞表示，此行率團訪美參加「選擇美國投資高峰會（SelectUSA）」，第一站短暫停留亞利桑那州，但已達成三項重要目標，第一率業者會晤州政府及鳳凰城市政府高階官員，協助業者掌握當地投資環境；第二是成立「鳳凰城臺灣貿易投資中心」，未來將與當地各級政府合作，提供投資廠商即時及專業的服務，協助其投資落地；第三是配合我國業者海外布局需求，推動台美投資備忘錄所揭示，考察以「台灣模式」在美國發展產業聚落的可能標的。

龔明鑫此行也參訪台積電在亞利桑那州的先進晶圓製造廠區，並瞭解其營運情形，他回憶自己擔任國發會主委期間，曾以董事身份出席台積電鳳凰城廠進機儀式，如今見證廠區順利運作且第一廠已經獲利，將台灣的實力延伸到美國，更創造當地高薪工作，也展現臺美在互信互賴的供應鏈基礎上，能創造更多合作的新商機。

經濟部指出，自台積電赴鳳凰城投資以來，帶動相關供應鏈上下游業者赴美布局，此次透過實地考察與當地政府交流，協助我商掌握第一手的基礎建設及投資資訊，期藉由公私部門合作，打造更具韌性的跨國供應鏈體系。

經濟部統計，亞利桑那州是我國在美國的第3大貿易夥伴，2025 年雙邊貿易總額達 212.37 億美元，台灣更是該州第一大進口來源及第二大出口市場。2025 全年台美貿易總額成長達 56%，顯示在數位轉型與供應鏈重組的大趨勢下，台美經貿連結更為緊密，成長動能更強勁。

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