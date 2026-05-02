嚇崩！錢包塞滿這些東西恐患1病 朝日新聞全說了

日本醫生指出，若錢包裡塞滿了不再使用的會員卡或收據，導致錢包鼓鼓的，醫師便會認為該患者可能有囤積症的傾向。（本報製圖）

〔財經頻道／綜合報導〕精神科醫師楊聰財曾指出，囤積症不是單純「愛存東西」或「懶得整理」，甚至可能與強迫症、憂鬱症、注意力不足過動症等相關。朝日新聞2日也披露，日本一家診所的醫生定期針對強迫症及相關障礙患者，若錢包裡塞滿了不再使用的會員卡或收據，導致整個錢包鼓鼓的，醫師便會認為該患者可能有囤積症傾向。

朝日新聞指出，「囤積症」的患者會囤積被視為沒有價值的物品且無法放手，進而對生活造成障礙。囤積的東西不現實於實體物品，從身邊常見的傳單、收據，到數位數據、甚至是動物，種類非常多樣，有時還會嚴重影響家庭關係。

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報導說，患者不僅在囤積過程中感到愉悅，更會在丟棄物品時感到心痛；由於在判斷「要丟掉還是留著」時需要耗費極長時間，最終導致物品不斷增加。有時即便房間被雜物淹沒，患者也不一定會感到不適。

正因如此，患者本人往往缺乏病識感。除非面臨被房東要求搬離、婚後無法與伴侶同住等具體的困擾，否則很難進入治療階段。

為了瞭解囤積症，朝日新聞採訪了東京「原井診所」院長原井宏明及心理健康的社工松浦文香。原井診所定期針對強迫症及相關障礙患者，開展為期三天的「集體集中治療」。療程開始時，通常會先詢問：「可以讓我看看您的錢包嗎？」若錢包裡塞滿了不再使用的會員卡或收據，導致錢包鼓鼓的，醫師便會認為該患者可能有囤積症的傾向。

有位患者在單身時期囤積偶像團體的剪報。有了孩子後，不僅收集孩子的作品，甚至開始囤積孩子的頭髮和尿布。最終是由於配偶前來諮詢，才開啟治療的契機。

報導強調，斷捨離是一種習慣，它不像年底大掃除那樣「成功一次就結束了」。除了心理治療，環境調整也至關重要，例如透過運動、聽音樂等方式，將原本「囤積」的行為替換成其他的行動，幫助患者重新找回生活的平衡。

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