退休族最後悔的事曝光！過半數人答案超一致

許多上班族憧憬退休生活，然而退休前沒有做好充分的財務準備，恐影響到自己的退休生活。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕許多上班族憧憬退休生活，然而退休前沒有做好充分的財務準備，恐影響到自己的退休生活。外媒對此列出一項調查，並給出4點建議，以免退休族耗盡儲蓄，燒光自己的退休老本。

根據Nationwide Retirement Institute所做的調查，過去5年退休的人士中，有55%的人對自己的退休儲蓄方式感到後悔；超過4分之1（28%）的人希望自己能更早開始儲蓄；13%的人希望自己每年能為退休儲蓄和投資投入更多資金。

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這些儲蓄方面的遺憾正對退休生活產生實質的影響，只有40%的近期退休人員能夠按照最初的預算和退休金領取計劃進行，而21%的人不得不比預期更加謹慎地支出。

與理財顧問合作避免退休後的遺憾

避免退休規劃後悔的最有效方法之一是與理財專業人士合作，尤其是在退休前和退休後的幾年。

「理財顧問扮演著至關重要的角色，尤其是在退休後的頭幾年，他們幫助退休人員應對新的財務狀況，管理支出並調整策略。」Nationwide Financial Retirement Solutions總裁Kevin Jestice表示。對於即將退休和剛退休的人來說，最重要的一步是與一位值得信賴的理財專業人士建立聯繫。

制定實際退休儲蓄和支出計劃

Kevin Jestice表示：「對於即將退休和仍在兼職工作的退休人士，可以考慮制定或重新審視提款策略，以平衡收入需求和長壽風險，並將支出分為必要支出和可自由支配支出，從而確定優先事項。」

他還建議討論通貨膨脹和提供退休保障收入的策略，例如年金，這可以幫助退休人員更有信心長期支付核心開支。

制定應對醫療相關費用的計劃

醫療保健是退休生活中最常被低估的支出之一，也是退休人員最大的財務壓力來源之一。醫療保險費、自費處方藥等等加起來很快就會是一筆不小的開銷。特別是長期照護費用，如果沒有事先規劃，會對退休儲蓄造成重大影響。

提前規劃這些開支可以幫助避免不必要的意外，並降低退休後不得不縮減生活方式的風險。

提早規劃讓退休生活更安心

雖然許多近期退休的人都希望自己當初能多存些錢或早點開始存錢，但改善財務狀況永遠不會太晚，如果退休尚未到來，也可以避免將來後悔。

文章認為，只要有正確的指導和周全的儲蓄、消費和醫療保健計劃，退休族也能用信心取代不確定性，享受他們辛勤工作建立起來的退休生活。

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