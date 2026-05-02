日本政府出手干預日圓匯率 至少砸了5兆日幣

為阻止日幣持續走貶，日本政府至少砸日幣5兆元出手干預匯率。圖為4月30日在東京街頭拍攝的日圓兌美元匯率。（路透）

〔編譯張沛元／綜合報導〕多家日本媒體2日報導，日本政府日前為拉抬日圓，至少在外匯市場砸了5兆日幣（約台幣1.01兆元），為其自2024年以來首度干預外匯市場以支撐日圓匯率。

日圓兌美元匯率目前略低於1美元兌160日圓，接近2024年夏季的水準，日本政府當時曾動用數十億美元來拉抬日圓。近幾個月，日圓來因伊朗戰爭、油價上漲以及美日利差持續走弱；日本官員曾暗示，官方可能出手干預。

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日本時事通信社與《日本經濟新聞》2日報導，依市場參與者以日本央行1日公佈的活期存款數據為基礎所做的估計，日本政府4月30日干預匯率的規模，約為5兆到6兆日幣；《讀賣新聞》同日也有類似報導，並引述1名不具名政府消息人士的話證實，日本政府確實出手干預匯率。

在日圓兌美元匯率跌至2024年年中以來的新低後，日本財務大臣片山皋月4月30日曾強烈暗示，日本政府即將干預市場以支撐日圓。

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