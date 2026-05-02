習的好友中鏢了！日專家驚爆美伊戰爭大輸家竟是「他」超意外

日本學者認為，中東戰爭真正的輸家，是俄羅斯的普廷。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕外界普遍認為，荷姆茲海峽陷入混亂導致油價上漲，市場對受制裁的俄羅斯原油需求增加，進而充實俄羅斯總統普廷政權的軍費，被視為在伊朗戰爭之中坐收「漁翁之利」。然而，日本學者則認為，雖然俄羅斯因油價飆升而暫時獲利，但港口遭破壞、財政赤字持續擴大。更重要的是，這場戰爭讓俄羅斯失去伊朗的信任。中東戰爭真正的輸家，是俄羅斯的普廷。

日本防衛大學校共同研究員伊藤隆太在《President Online》發布評論文章指出，外界普遍認為，俄羅斯在伊朗戰爭中正坐收「漁翁之利」。烏克蘭基輔經濟學院（KSE）研究所估計，若戰爭持續 6 週，俄羅斯的出口收入將增加 840 億美元。其邏輯是：荷姆茲海峽陷入混亂導致油價上漲，市場對受制裁的俄羅斯原油需求增加，進而充實普廷政權的軍費。

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然而，事實真的僅止於此嗎？僅看840 億美元這個數字，俄羅斯似乎賺得盆滿缽滿。但這究竟是象徵普廷勝利的勳章，還是反映出俄羅斯「除了高油價外別無賺取外匯手段」的虛弱診斷書？若從價格、出口量、制裁環境、對盟國影響力這四個面向來分析，答案更趨向後者。

文章提及，港口損毀、船隻堵塞、制裁寬限期演變成政治問題，且無法保護最重要的夥伴伊朗，俄羅斯只是獲得短期的價格紅利，失去的卻是作為供應國與大國的信譽。在能源危機中，價格總是首先變動，但企業與政府最終記住的不是價格，而是「下次還能不能從這個國家買到物資」的信賴感。這次危機對俄羅斯而言既是收益機會，也是對其信譽的一次嚴峻考驗。

美伊戰爭讓「俄羅斯大賺」論點最大的漏洞，在於過高估其出口能力。路透 3 月 25 日報導，俄羅斯的主要出口據點-Primorsk港與Ust-Luga港，因烏克蘭大規模無人機攻擊引發火災，導致原油及石油產品的裝載作業停止。消息人士透露，儲存設施起火導致碼頭被迫封鎖。

路透 4 月 2 日進一步指出，Primorsk港至少損失了 40% 的儲存設施。該港口日處理量高達 100 萬桶，這意味著俄羅斯石油出口能力一度停擺約 40%。

即使價格上漲，如果港口、油槽、管道、油輪、保險、結算這些環節斷裂，也無法轉化為收入。空有豐富埋藏量，並不足以成為危機時的替代供應源。對於買家而言，重要的不是地底下有多少石油，而是危機發生的隔天早晨，港口能否運作、船隻能否出發、貨款能否結算，以及物資能否在約定之日抵達。

就這一點而言，俄羅斯已不再是「填補缺口的安穩選項」，而成了「迫使買方承擔額外風險控管的風險選項」。

學者認為，美伊戰爭讓「俄羅斯大賺」論點最大的漏洞，在於過高估其出口能力。俄油示意圖。（法新社）

文章說，即便石油利潤豐厚，俄羅斯財政狀況仍岌岌可危。這與其說是發大財，不如說是把高價原油塞進一個漏洞百出的錢包。

由於正值亞洲國家遭受能源價格飆升之苦，並要求美國向市場提供替代供應，川普允許5月16日之前購買受制裁的俄羅斯海上石油。然而，現在就將此視為普廷的外交勝利還為時過早。俄羅斯能源已成為一種政治上極為棘手的商品，需要被特殊對待。

而且，俄羅斯無法成為「石油危機」的救世主。如果中東石油短缺，僅僅用俄羅斯石油填補缺口是不夠的。即使出現購買俄羅斯海上石油的趨勢，石油類型、設備、運輸路線、保險和結算等方面的限制也不會消失。相反，買家正利用這場危機重新調整採購策略，減少對中東和俄羅斯的依賴。短期需求激增也可能是長期客戶流失的開端。

文章直言，如果俄羅斯真的是贏家，那麼危機過後客戶就會回歸，制裁就會放鬆，盟友的信心也會增強。然而，現實情況恰恰相反，而且越來越明顯。「未能保護伊朗的大國」負面形象，使得俄羅斯的損失不僅限於經濟領域。更深層的創傷在於其身為大國卻未能保護盟友的形象受損。

文章指出，由於油價居高不下，俄羅斯的稅收收入增加。由於制裁的暫停，出口機會也擴大了。如果只看這些方面，普廷政權似乎獲利了。然而，俄羅斯的原油出口收入有望因中東戰火增加 840 億美元的數字背後，卻隱藏著另一個殘酷的現實。

俄羅斯主要出口港口遭到攻擊，倉儲能力下降，其增產能力也令人擔憂。制裁的暫停只是暫時的，僅靠俄羅斯無法拯救日本和亞洲的消費者，他們正在加速實現供應來源多元化。僅靠俄羅斯無法拯救日本和亞洲的消費者，他們正在加速實現供應來源多元化。

文章總結，普廷不過是在動盪的市場中，獲得一筆暫時的現金收入。他失去的是作為穩定供應商的信譽以及反美陣營領導者的聲譽。油價下跌後，這些好處將不復存在，但俄羅斯無法保護盟友的印象卻會一直留存。真正的輸家是俄羅斯，它失去了「信任」。因此，不能說俄羅斯從與伊朗的戰爭中獲益。

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