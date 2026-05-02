台電文創新品、經典作一次看 年度特展今起展出

台電文創新作「千千杯、瓦瓦碗」，將退役電表玻璃蓋重新熔融製成玻璃餐具組，讓記錄「能源記憶」的電表轉化為蘊含「生活溫度」的餐飲器皿。（台電提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕台電文創新品亮相！以電業退役材料再製小物屢次引發話題的台電文創，今（2）日舉行年度特展「60Hz STEREO/RETRO：千瓦之後 ∞ 電氣回聲」，地點選在有近百年歷史的台電核火工處，將自今日起展出至5月31日，民眾可前往感受百年電業退役材料與電力廢料蛻變重生的精彩風貌。

台電表示，電表作為最貼近民眾的電力設備，隨著電力技術邁向數位轉型，退役的機械電表迎來轉身契機。台電文創近年展開「退役電表再製計畫」，持續探索退役電表再利用的可能性，繼2022年首度運用電表玻璃蓋設計技能競賽專屬獎盃、2023年將電表封印鎖以現代工法再製成無線充電盤，今年再推出新作，讓電表走入家庭，變身餐桌上的食器。

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台電指出，以電力專用單位「千瓦小時（kWh）、瓦（Watt）」取名的「千千杯、瓦瓦碗」，是將退役電表玻璃蓋重新熔融製成的玻璃餐具組，讓記錄「能源記憶」的電表轉化為蘊含「生活溫度」的餐飲器皿。而每一只杯碗標皆標有代表機械電表的專屬材料編號「C003」字樣貼花，賦予獨一無二的電力身分。

歷年廣獲好評的經典作品在本次展覽同樣看的到，包含動員全台區處收集近4000片退役變電箱門板裁製成的餐桌隔熱墊；利用日月潭抽蓄機組獨有的「封水銅條」再製成的日月潭水力筆、筆座和桌上小物轉子造型陀螺；將電廠發電副產品煤灰，與白陶瓷土混合燒製而成的人孔蓋造型杯墊；以電桿上用來支撐電力設備的「木橫擔」設計成的閱讀燈。

台電說明，台電文創設於2018年，結合自身發電產生副產品、退役設備及回收料件資源等投入循環經濟再利用，至今已使用超過3公噸煤灰、2.4公噸底泥、近4000片變電箱與3300顆線路絕緣陶瓷礙子等，並與國內近20個設計品牌合作，希望推動循環經濟之餘，也能扶植國內設計產業；更曾獲金點設計獎、Pinkoi Design Award等獎項肯定。

台電文創年度特展今起於台電核火工處禮堂免費展出至5月31日（開放時間11:00-17:00，週一、週二休展），期間還有專人導覽、設計沙龍及品牌市集等系列活動，相關活動資訊請見台電文創社群（https://www.facebook.com/share/18caKufVib/）。

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