高單價新案擴散2》五都加新竹縣市 新案總價集中1~2千萬

第一季桃園市、新竹縣市、台南市以及高雄市等四大都會區，新案單戶總價落在1千萬至2千萬元的占比均超過5成。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕熱門購屋總價帶凸顯民眾負擔能力最大公約數，根據國泰房地產指數最新發布，第一季桃園市、新竹縣市、台南市以及高雄市等四大都會區，新案單戶總價落在1千萬至2千萬元的占比均超過5成，其中高雄市更高達87%，也就是每1.14戶就有1戶總價在1千萬至2千萬元間。

而新北市、台中市即便總價1千萬至2千萬元占比未達5成、但仍是該都會區總價帶中占比最高區間。房產業者指出，新案高單價趨勢短期內很難翻轉，又碰上民眾購屋能力提升有限，若以總價帶1千萬元至2千萬元來看，台北市恐怕連套房新案都買不到，但台南則有機會買到3房、甚至4房。

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信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，雙北以外都會區，總價帶對於購屋民眾來說相對敏感，主要這些區域的購屋族可能還是需要家裡出資幫忙，加上雙薪家庭所得還要養車、養小孩，因此，若要養房還是會考慮每月還款負擔金額的問題。

雙北以外 對購屋總價相對敏感

從國人薪資所得與家庭可支配所得結構來看，多數家庭可負擔購屋總價帶在2千萬元以內。馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，建商也清楚民眾的購屋負擔能力極限，除雙北市外，大多數區域會把總價帶控制在2千萬之內以求順利銷售，或者將藉由交通動線將推案範圍延伸至郊區來降低總價。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，從新案總價帶來看，新建案市場分化趨勢就更為誇張。舉例來說，第一季台北市單戶規劃60坪以上的新案比重約占25.9%，且主力總價落在8839萬元，更直接越過央行針對台北市總價7千萬元以上的高價住宅限貸門檻，反觀第一季桃園市新案主力總價帶落在1872萬元，但很顯然的是低單價、低總價的新案已經不是推案主流，加上高昂土地成本、興建成本繼續疊加在房價，首購族只好往中古屋或是更外圍流動。

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