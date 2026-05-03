高單價新案擴散1》Q1席捲5大都會區 占比全數過半

台北市新案走向高單價早已是趨勢。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕根據最新發布的國泰房地產指數，第一季台北市各級單價分類中，以單價分類最高、每坪130萬元的新案占比最多、高達63.6%，也就是每1.57戶新案就有1戶單價突破130萬元。而該現象甚至擴散至新北市、桃園市、新竹縣市以及台中市等四都會區，分類中最高單價新案占比均突破5成。

北市63%新案 單價破130萬

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，台北市新案每坪單價破130萬元的比重約63.6%，反觀每坪不到100萬元的比重僅剩2.8%，此舉顯示民眾對於房價感受度越來越高，不過，若把每坪單價130萬元跟每坪單價200萬的新案等量齊觀，分析結果則值得思考。

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房地產業者指出，有「天龍國」稱號的台北市，第一季新案不單分類最高單價占比最大，甚至分類中最高總價、5千萬元以上的新案占比也突破5成、約56.6%。反觀其它都會區則以總價1千萬至2千萬元的新建案占比最高，顯見天龍國新案市場已進入高單價、高總價的趨勢，甚至非一般受薪階級能負擔得起的都會區。

但第一季台南市新案單價分類中，反而以房價最初階、每坪未滿40萬元的占比最高、約58.9%，若對比2025年同期，以每坪單價40萬元起跳新案、占比超過9成來看，今年第一季台南新案單價上明顯出現變化。

台南新案近6成 單價不到40萬

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，國內產業發展強弱越加懸殊，財富分配天秤稍有傾斜，新富人人數與富豪數量持續增長，而這類資產較富有的族群並不缺錢，倘若選擇現在買房，往往會挑品牌口碑良好的建案，而這類建案價格昂貴卻可順銷。反觀一般購屋族，比較傾向購買降價、平價建案，使得新建案市場朝向K型化發展。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，台北市高單價早已是趨勢，不過，建商推案時還是多少會考慮到豪宅限貸的問題，至於，其它都會區、近幾年單價也明顯走揚，建商選擇控制坪數，搭配好入手的付款方式，進而吸引民眾上門，且可觀察到，基地完整、品牌建商、單價合理，以及搭配優惠付款方式的新案較容易吸引到人氣。

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