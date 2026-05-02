沒資金也能開店！24歲男把老車改成「行動咖啡館」 創業支出全揭露

澳洲一名24歲男子查爾斯（Jonny Charles）將自家老舊轎車改造成行動咖啡店。（圖擷取自IG）

〔財經頻道／綜合報導〕澳洲一名24歲男子查爾斯（Jonny Charles）將自家老舊轎車改造成行動咖啡店，一邊環島旅行、一邊販售咖啡維持生計，成為近期社群關注的另類「公路創業」案例。

《Yahoo News》報導，查爾斯以約2000澳元（約4.64萬元新台幣）購入的豐田Corolla為基礎，在車廂打造簡易咖啡設備，沿著澳洲各地販售咖啡給路過民眾，藉此支付油錢與日常開銷。他受訪時表示，「Cafe Corolla」這個點子來自於他對咖啡的熱愛，以及在旅途中結識新朋友的渴望，而這項計畫的核心目標，是和朋友完成為期一年的澳洲環島旅程「一邊工作、一邊衝浪」，目前行程已進行約兩個月。

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查爾斯指出，自己原本資金有限，因此決定將車輛改裝為可營運的咖啡攤，以解決旅費問題。他坦言，目前收入僅達「足以維持生活」的水準，主要用於支付每日的燃料與餐費，但已能支撐基本開銷。

在出發前，他先取得一台商用咖啡機，並利用自身工程背景，以車庫中的二手材料完成車內設備建置。整體改裝成本約4000澳元（約9.28萬元新台幣），其中咖啡機即占2500澳元（約5.8萬元新台幣），甚至高於車輛本身價格。雖然尚未回收初期投入，但他表示未來希望能逐步回本。

查爾斯目前已沿澳洲東海岸北上，下一步計畫前往北領地達爾文。他表示，當地雖是自己最喜歡的地區之一，但因地處偏遠，預期咖啡銷量可能有限。

他也透過Instagram與TikTok持續分享旅程，吸引旅人關注。不過，他坦言目前並未事先規劃停靠地點，多採隨機方式行動，同時也受到法規限制，未經地方政府許可，不得在公園、海灘等公共空間販售商品，僅能在取得私人土地同意後進行營業。

為了提升知名度，他偶爾會向路人免費提供咖啡，藉此吸引人潮並建立口碑。他表示，過程中最享受的，是與各地民眾互動與交流的經驗。

查爾斯指出，多數顧客相當友善且慷慨，通常也會給予小費，成為支撐他持續旅行的重要收入來源之一。

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