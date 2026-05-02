外資加速撤中！本田喊關廠 陳延昶：中國就業市場面臨寒冬

外資加速撤中，本田（HONDA）宣布關閉中國2座工廠。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕日本汽車大廠本田（HONDA）日前宣布，將關閉在中國的2座工廠，引發關注。電商名人「486先生」陳延昶對此發文示警，由於成本與紅利消失，加上本土品牌競爭，外企紛紛集體撤離。他直言這幾年的撤資潮，保守估計已造成超過1000萬個直接工作機會流失。若加上餐飲、物流、租賃等次生消費鏈的連帶衝擊，受衝擊的人數恐達3000萬到5000萬人。當外資把錢、技術和管理經驗一起搬走時，未來的就業市場將面臨漫長的寒冬，難怪現在中國大學生畢業後都沒工作。

陳延昶近日在臉書發文指出，本田宣布將關閉在中國的兩座工廠。這事表面看是裁掉7800人，但算上背後的衛星工廠和供應鏈，實際上是2萬個家庭的工作機會直接蒸發了。

請繼續往下閱讀...

陳延昶表示，2020年本田在中國還能賣出160萬輛車，到了2025年只剩下65萬輛，這種連續5年的斷崖式下滑，關廠只是早晚的事。但本田僅僅是中國一個微不足道的例子而已。2021年外國對中國投資還有3440億美元，結果到了2023年暴跌到剩330億美元，直接少了80%。

更誇張的是2024年，投資金額只剩45億美元，回到了1991年以前的水準。同年中國對外出現1730億美元的資本外流，這是1990年有紀錄以來規模最大的資本外逃，淨流出達到1680億美元。他直言，這代表外國人不敢投，中國有錢人也在拚命把錢往外搬。到2025年，外國投資預計只剩7.3億人民幣，「以前算這個帳是用美元當單位，現在連人民幣都快掛零了。」

陳延昶指出，這場大逃離涵蓋了所有你能想到的產業。汽車圈裡，三菱已經徹底退出了，現代、起亞、福特、通用都在賣工廠或縮減規模。電子製造業更是重災區，三星早就不在中國做手機和電視了，蘋果現在把25%的iPhone產能往印度搬，戴爾甚至要求供應鏈不准用中國產的晶片。那些曾經代表高科技的研發中心，像IBM、微軟、英特爾，不是裁員就是關閉部門。

陳延昶也提到，零售業也沒好到哪去，家樂福和歐尚基本都賣身走人了，樂天、伊藤洋華堂也撤得乾乾淨淨。以前大家覺得中國市場大，現在連快時尚巨頭H&M或Zara都在大規模關店。就連諮詢和法律業這種最專業的服務業也在跑，蓋勒普關了，德同律師事務所拆分了，先鋒集團連上海辦事處都不要了。這背後還有1萬7000家公司在做同樣的事，只是沒被新聞大篇幅報導出來。

陳延昶分析，這場集體撤離背後有3個核心邏輯。首先是成本與紅利的消失，中國製造業成本早已不再廉價，加上本土品牌內捲競爭，外企發現這錢太難賺。其次是安全與合規壓力，各種禁令加上數據傳輸限制，讓外商覺得風險遠高於收益。最後是供應鏈安全，大家不再追求低價，而是追求分散風險。

陳延昶表示，關於就業機會的消失，單看這100多家指標性外企，加上背後提到的7千家縮編或撤離的公司，工作機會的缺口是非常驚人的。在汽車製造業，光是核心與關聯崗位就消失了約55萬到80萬個。電子代工業如三星、蘋果供應鏈的遷移，流失的崗位往往是以30萬為單位計算，預計直接受影響的生產線工人超過50萬人。網路與研發中心裁掉的是高薪技術人才，預計流失30萬個以上的高級職位。零售與消費品行業的萎縮，影響的是廣大底層服務人員，累計裁員規模可能在120萬到130萬之間。

陳延昶直言，這幾年的撤資潮，保守估計已經造成中國市場超過1000萬個直接工作機會的流失。如果算上餐飲、物流、租賃等次生消費鏈的連帶衝擊，受影響的就業人口恐怕會達到3000萬到5000萬人。這是一個時代的轉折點，當外資把錢、技術和管理經驗一起搬走時，未來的就業市場將面臨漫長的寒冬。所以難怪現在中國大學生畢業後都沒工作。

陳延昶說明，中國正在從「世界工廠」轉變為一個高度封閉、高度競爭且高度不確定的市場。他也列出搬離或縮減中國業務的外資清單，其中「汽車與零部件」，包含三菱汽車、斯巴魯、日野汽車、馬自達、現代汽車、起亞汽車、吉普、福特、通用汽車、鈴木、沃爾沃、雷諾、大陸集團、博世、普利司通、本田。

「電子與通訊製造」則包含蘋果、三星電子、索尼、谷歌、微軟、英特爾、戴爾、惠普、理光、京瓷、夏普、奧林巴斯、尼康、佳能、希捷、西部數據、德州儀器、英偉達、應用材料、科林研發、泰瑞達、松下、東芝、LG電子、GoPro、飛利浦、愛立信、諾基亞、美光、SK海力士。

至於網路與軟體服務，也包括IBM、雅虎、領英、暴雪娛樂、亞馬遜、Airbnb、Uber、甲骨文、SAP、Meta、Skype、羅技、Salesforce、Zoom。「服飾零售與消費品」則有耐吉、愛迪達、Uniqlo、Gap、Old Navy、Zara、H&M、Forever 21、Superdry、Steve Madden、維多利亞的秘密、歐舒丹、雅詩蘭黛、家樂福、歐尚、樂天、特易購、麥德龍、伊藤洋華堂、沃爾瑪。另外還有「金融法律與諮詢服務」及「能源工業與醫療」等。

陳延昶為此也在文末稱，「我誠摯期盼習近平能繼續統治中國，希望他健康平安」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法