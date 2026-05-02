百貨業寒冬來了？雅詩蘭黛擴大裁員上看萬人 逾7成砍專櫃、衝刺電商

雅詩蘭黛宣布擴大裁員，新增裁減職位多集中於百貨專櫃與實體門市銷售人員，反映品牌正加速降低對傳統百貨通路的依賴，並全面轉向電商與數位平台。（路透）

〔記者邱巧貞／台北報導〕在美國傳統零售通路持續承壓之際，美妝巨頭雅詩蘭黛的最新動作，似乎成為百貨體系轉弱的縮影。根據《路透》、《華爾街日報》等外媒報導，雅詩蘭黛於5月1日公布第三季財報，同步揭示轉型計畫進展，不僅上調全年財測，亦宣布擴大裁員規模，加速結構調整。

此次最受關注的是人力重整幅度進一步擴大。公司將原先預計裁員最多7,000人，上修至9,000至10,000人，其中超過70%的新增裁減職位來自百貨專櫃與實體門市銷售人員，顯示品牌正快速降低對傳統百貨通路的依賴，並加速轉向電商與數位平台。

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集團現任CEO Stéphane de La Faverie表示，2026年將是集團轉型的「關鍵之年」，而這波調整正是「Beauty Reimagined重塑美妝」策略之一。其轉型方向明確指向數位化，正將資源轉向高成長通路，包括Amazon與TikTok Shop等電商與社群商務平台。公司預估，整體重組計畫每年可節省約10億至12億美元成本，但短期內也將承擔較高的重組費用。

儘管大規模裁員引發市場關注，但財報數據顯示轉型已初見成效。第三季營收約37億美元，年增約5%，優於市場預期，其中香水品類表現尤為亮眼，在中國與美洲市場均有雙位數成長。另一方面，雅詩蘭黛亦積極強化香水業務，並探索與西班牙美妝集團Puig的合併可能性。

不過，外部環境仍充滿挑戰，奢侈品市場在杜拜與阿布達比受到地緣政治因素衝擊，干擾了原本成長快速的中東市場需求，也進一步為產業前景增添不確定性。

根據雅詩蘭黛最新年度申報資料，截至2025年6月30日，雅詩蘭黛全球員工約57,000人，若以此次裁員目標上限計算，整體人力縮減幅度約達17.5%，這場結構性調整也折射出全球美妝與零售產業從百貨專櫃走向數位通路的關鍵轉折。

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