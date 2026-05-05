LTN經濟通》現金枯竭？中國銀行存戶領不到錢

近期社群平台與影音網站流傳多段影片，聲稱中國部分國家銀行出現「存戶無法正常提領現金」、「銀行現金枯竭」等情況。（本報合成，路透/歐新社資料照）





中國國家銀行存戶提領現金遭刁難

〔財經頻道／綜合報導〕近期社群平台與影音網站流傳多段影片，聲稱中國部分國家銀行出現「存戶無法正常提領現金」、「銀行現金枯竭」等情況，有存戶報抱怨自己被刁難、代替親友領錢卻領不到等等情況，引發關注與討論。

過去中國就發生過類似問題，早在2022年4月疫情期間，中國爆發數千儲戶存款突遭凍結，民眾不但無法提領現金，親自到銀行想領現，健康碼還莫名被標為代表禁足的「紅碼」，這起事件涉及金額高達約400億人民幣（約1768億新台幣），引爆社會極大爭議。

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此外，2024年1則新聞披露，吉林省長春市的1位民眾帶著銀行卡、身分證到吉林銀行領錢，卻被告知需要轄區派出所同意才能領到錢。銀行稱，警方要求，提款2萬元人民幣以上，需要提供警方的文件。

而也在同年，河南省平頂山市1名女子，要從中原銀行取出5000元人民幣過年包紅包，結果也刁難；貴州省畢節市農村消費合作社清水鋪營業部，也遭到領不出錢的存戶打砸，引發軒然大波。

幾年前，河南爆發村鎮銀行無預警凍結存戶存款。（圖翻攝自網路）



銀行回應：「您的大額提款涉及到國家機密」

對此中國媒體《南方都市報》，當時批評，銀行如果不分青紅皂白，對所有儲戶的取款行為都加一道「審核」的程式，恐怕涉嫌違法。

該報指出，中國銀行和信用社開展儲蓄業務的基本原則是「存款自願、取款自由、存款有息、為存款人保密」，所謂取款自由，一種通行的解釋就是指儲戶什麼時候取款、取多少、做什麼用等，都由自己決定，銀行及他人不得詢問或非難。

此外，《中國證券報》等媒體則批評，政府以「反洗錢、反詐騙」為由，宣佈將調降部分客戶的非櫃面通路交易限額，雖然銀行有「把關」責任，但這並非銀行「限制用戶權利」的理由，認為比起管控民眾的交易限額，銀行更應自我檢討、精調銀行內部的風險管控和數據分析，並且金融監理部門、央行及公安機關要協同監察，避免銀行打著保障用戶權益的旗號侵犯用戶權益。

今年，《人民報》在網路上披露多起案例，有存戶在中國農業銀行存了14萬人民幣，可是要提領時卻無法提領；另外有1名深圳女子，要轉帳20萬，卻被帶去派出所審問「為何要轉帳20萬元（人民幣）？」；還有1位存戶，要幫重病的家屬領錢，卻被告知本人（生重病者）要到現場，結果人被抬到現場後等了兩個多小時，不僅錢沒有取出來，還去世了。

另外還有1名存戶抱怨，自己在銀行領錢，卻被公安局拒絕提領，讓他非常不解，為何要領錢要經過公安局回應，而銀行方面回應：「您的大額提款涉及到國家機密」。

而在中國建設銀行也有類似事件，民眾的約7萬元人民幣定存領不出來，銀行方面還要求該民眾打電話給公安局，讓這位民眾相當憤怒。不過這一切源頭，官方說法是因近年中國金融詐欺層出不窮，為杜絕不法蔓延，因此官方才祭出越來越多政策抑制。

傳出中國民眾去銀行卻領不出錢。（人民幣示意圖，路透）

2026年初的50天內 全中國共有155家銀行退場

但根據中國媒體報導，近年來中國的金融板塊正經歷一場驚人變革：中小銀行加速獲批合併或解散，光是2025年前5個月已有184家小銀行「消失」；而在2025年底至2026年初的短短 50 天內，全中國共有155家銀行退場，其中包括2025年12月的75家，以及2026年開年前20天的80家。

根據報導，隨著中國經濟逐步下滑，中國金融行業也正經歷一場寒冬。這場「撤退」潮呈現逐年翻倍的趨勢：2022年約40家、2023年約80家，到2025 年全年則達到近500家。這反映出監管方針已從過往的「統籌化解風險」轉向更主動的「深入推進中小金融機構減量提質」。

銀行業的「消失潮」背後，是其日益艱難的經營現狀。1名網友分享，她的銀行業朋友叫苦連天，稱如今貸款「怎麼都放不出去」，員工壓力巨大，連週末都在跑客戶，銀行的主要任務就是「全員營銷」放貸款。

隨著中國經濟逐步下滑，中國金融行業也正經歷一場寒冬。圖為中國北京。（資料照）

中國地方銀行與農村金融機構 承受較大壓力

《華爾街日報》與多家國際媒體指出，中國近年持續透過貨幣政策向銀行體系注入流動性，但資金未必有效流入實體經濟，反而形成銀行體系內部資金滯留現象，導致「流動性充裕但信貸需求疲弱」的矛盾局面。

報導指出，企業與家庭貸款需求下降，使銀行資金停留在存款體系內循環，削弱金融刺激政策效果，也使部分銀行面臨資產配置壓力。

中國銀行體系以大型國有銀行為核心，包括工商銀行、建設銀行、中國銀行等「四大行」，資產規模龐大且受到政府支持。然而，地方銀行與農村金融機構則更依賴同業拆借與短期資金市場，一旦市場波動，容易承受較大壓力。

銀行大量貸款收不回 現金流量嚴重不足

外界普遍認為，這種「中心穩、地方脆」的結構，使中國金融系統在整體穩定之下，仍存在局部風險集中問題。部分國際研究也指出，中國金融體系雖擁有龐大資產規模，但近幾年中國經濟低迷，房市又持續下跌，導致銀行大量貸款收不回，現金流量嚴重不足，使部分銀行面臨資產品質惡化與不良貸款壓力升高的挑戰。

在此背景下，部分銀行可能因風險控管趨嚴、流動性調度保守，對大額提款、異常交易或高風險帳戶祭出更嚴格審查機制，引發外界對「提款受限」的質疑與不滿。

雖然有分析指出，中國近年持續透過貨幣政策向銀行系統注入資金，但由於房地產市場低迷與企業投資意願下降，資金未能有效轉化為實體經濟活動，反而形成「銀行內部資金循環」的現象，凸顯中國金融體系正面臨資金效率下降與結構性失衡問題。

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