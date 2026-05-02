台灣排在這！最新全球進口國排行揭曉

全球進口國排名，台灣第19名。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕最新數據針對全球30個最大的進口國進行了排名，2025年，美國仍是全球最大的進口國，佔全球商品進口總額的13%以上，台灣也上榜，排名第19名。

《視覺資本》（Visual Capitalist）報導，2025年美國以進口額3.5兆美元排名第1，比第2名的中國（2.6兆美元）多出近1兆美元。

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近幾十年來，美國從加拿大、中國、日本和墨西哥等國的進口大幅成長，導致華盛頓的貿易逆差超過1兆美元，超過其他國家。此外，強勢美元也降低了進口商品的價格，進一步鞏固了美國作為全球最大商品買家的地位。

數據列出世界前5個最大進口國及其2025年進口總額。前5名分別為美國（約3.5兆美元）、中國（2.58兆美元）、德國（約1.54兆美元）、英國（約9490億美元）、荷蘭（約8700億美元）。

台灣部分，根據《視覺資本》數據顯示，台灣排名第19名，排在新加坡之後、越南之前。根據財政部年初公布數據顯示，台灣2025年出口6407.5億美元、進口4836.1 億美元，同登歷年最高，出超1571.4億美元亦刷新紀錄。

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