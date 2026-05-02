黃金「這時」衝破1.5萬美元！低點反彈後...未來走勢專家全說了

週五（1日）黃金價格開低走高。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕週五（1日）黃金價格開低走高，伊朗向調解國巴基斯坦提交一份新的談判提案，讓市場重新燃起戰爭即將結束的希望，也緩解了部分通膨升溫疑慮。

黃金現貨上漲0.1%，報每盎司4627.63美元，盤中稍早曾跌到4559.48美元的低點。

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黃金 6 月期貨上漲0.4%，報每盎司4649.60美元。

《路透》報導，黃金本週下跌1.7%。EverBank全球市場總裁加夫尼（Chris Gaffney）說：「與伊朗戰爭結束有關的談判傳出利多消息，幫助黃金從早盤的跌幅中回升。」

他補充：「戰爭結束，可能促使聯邦公開市場委員會（FOMC）重啟降息，這會導致美元貶值，對金價而言反而是利多。」

另外GoldPredict技術分析師AG Thorso認為，貴金屬正處於類似2006年的盤整階段，現正在形成一個階段性低點，預計5月會反彈，之後會回落至4300美元附近，創下年中低點，這一階段可能會持續數月，下1個有吸引力的買入機會可能會在7月左右出現。

他補充，預計黃金價格將在2027年達到8000美元，並有可能在2031年達到1.5萬美元。

據伊朗官方媒體和1名巴基斯坦官員，伊朗已向調解國巴基斯坦提交最新的談判提案。受此消息影響，油價下跌，但本週仍收紅，加劇市場對全球經濟放緩及燃料價格上漲所引發的通膨升溫疑慮。

其他貴金屬交易

現貨白銀上漲3%，報每盎司75.91美元。

現貨鉑金上漲0.3%，報每盎司1992.05美元。

現貨鈀金上漲0.6%，報每盎司1532.79元。

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