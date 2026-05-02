伊朗「一提案」讓市場瞬間變臉！國際油價應聲下跌

國際油價週五（1日）下跌。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕伊朗針對與美國談判提出的一項提案，導致國際油價週五（1日）下跌；不過，由於德黑蘭仍封鎖荷姆茲海峽，且美國海軍持續阻止伊朗原油出口，油價本週仍收高。

7月交割的布蘭特原油期貨收在每桶108.17美元，下跌2.23美元，跌幅2.02%。

請繼續往下閱讀...

美國紐約西德州中級原油期貨收在每桶101.94美元，下跌3.13美元，跌幅2.98%。

伊朗官方媒體《伊朗伊斯蘭共和國通訊社》（IRNA）週五報導，伊朗已於週四透過巴基斯坦調解人，向美國遞交最新談判提案；此舉可望改善打破伊朗戰爭僵局的前景。

儘管如此，布蘭特與WTI基準油價本週仍預計上漲2.95%。其中，布蘭特6月合約週四一度觸及每桶126.41美元，創下自2022年3月以來最高水準，但隨後收盤轉跌。

Price Futures Group資深分析師弗林（Phil Flynn）表示：「伊朗這項提案讓市場看到，美國可能存在一條可退出衝突的途徑。」

自2月底美國與以色列對伊朗發動攻擊以來，油價持續走高；該事件導致荷姆茲海峽關閉，並干擾全球約五分之一的石油與液化天然氣供應運輸。

停火自4月8日以來已經維持至今。阿拉伯聯合大公國總統顧問加爾加什（Anwar Gargash）週五表示，對於德黑蘭就荷姆茲海峽所作出的任何單方面安排，外界難以信任，顯示各方之間仍存在深層不信任。

截至週五收盤，石油市場似乎已逐漸接受這場衝突下不穩定的停火局面。

Again Capital合夥人基爾達夫（John Kilduff）表示：「市場的漲跌取決於衝突結果的預期，而目前情勢仍處於僵持階段，至少在市場收盤前是如此。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法