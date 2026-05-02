退休存到2000萬後悔了！70歲阿伯省了一輩子、才發現人生殘酷現實

資產累積固然重要，但若忽略人生體驗與人際連結，可能在晚年面臨難以彌補的心理落差。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕資產累積固然重要，但若忽略人生體驗與人際連結，可能在晚年面臨難以彌補的心理落差。日本一名70歲退休阿伯中村健一（化名）即為典型案例，他從小惦記著已故父親的一句話：「年輕時窮還可以，但年老之後窮就辛苦了。」於是維持極度節儉的生活方式，資產在退休時已突破1億日圓（約2014萬元新台幣），然而進入70歲後，他卻逐漸出現強烈的空虛感與自我質疑，反思過去為了累積資產，長期壓抑消費與人生體驗，是否值得？

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，健一在5年前結束獨居生活後，如今搬回地方老家居住，雖然他在職時期的年收入與一般上班族並無太大差異。然而從20多歲起，健一就決定「絕不做任何不必要的開銷」，幾乎不外食，也很少旅行，長年過著極度節儉的生活。

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健一坦言：「我不想在老後為錢煩惱。就算身邊的人都在玩樂，我也決定要站在存錢的那一邊。到了40多歲，覺得結婚的可能性已經消失後，這種想法更是加速。」

即使同事換車、熱烈討論旅遊，他仍覺得存摺餘額增加更有意義。日復一日地累積儲蓄並進行投資。到了退休時，他的資產已達1億日圓，作為老後資金甚至可說是綽綽有餘。他說：「成就感非常強。在大家都在抱怨年金太少的時候，我內心其實覺得『我贏了』。」

然而，就在這樣想的同時，事情發生了變化。健一獨自生活的86歲母親，在自家玄關跌倒，導致大腿骨骨折，從此進入需要照護的狀態。

由於父親早已過世，她能依靠的只剩下獨子健一，雖然健一曾考慮讓母親入住照護機構，但她強烈拒絕，於是在母親的請求下，健一開始了居家照護生活。

從此健一的生活徹底改變，搬回老家負責母親的三餐、如廁與洗澡協助、洗衣、陪同就醫。即使短暫外出，只要母親有需求，他就必須立刻趕回。雖然有使用長照服務，但母親不喜歡陌生人，最後還是由他親自處理的情況居多。

健一說：「我常想，這到底要持續到什麼時候。照護這件事，是看不到終點的。那要我把母親送進機構，自己去海外旅行或享受興趣嗎？但我很珍惜母親，這也做不到。」

開始照護母親的5年來，健一的資產不但沒有減少，反而持續增加。他也有年金收入，經濟上完全沒有不安。然而如今的想法卻是：「不只該增加資產，也應該使用它，而且應該在年輕時，而不是等到老後。」

對於已故父親的那句話以及長年的極度節儉生活，健一坦言：「我做過頭了。如果當時多花一點錢，也許能有更多快樂，也許能有更多體驗。但時間是回不來的啊。」

報導提到，若打算在退休後開始享受人生，卻正好遇上父母需要照護的狀況，這樣的時間重疊，其實並不罕見。健一無奈地說：「照這樣下去，錢的用途大概只剩下我自己的安養院費用了吧。或許能住進比較好的地方。但這真的是『讓人幸福的用錢方式』嗎？」

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