川普稱下週上調汽車、卡車關稅至25％ 歐盟跳腳：無法接受

美國總統川普週五稱，由於歐盟沒有遵守去年與美國達成的協議，將上調歐盟汽車、卡車關稅至25%。消息一出引發歐盟跳腳。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普週五在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文稱，由於歐盟沒有遵守去年與美國達成的協議，將上調歐盟汽車、卡車關稅至25%。消息一出引發歐盟跳腳，直呼川普的行動令人無法接受。

外媒報導指出，美國與歐盟在去年夏季達成協議，將針對歐盟汽車及零組件的關稅上限設定為15%，這低於川普對許多其他貿易夥伴所課徵的25%關稅。不過川普於當地時間1日（週五）晚間在Truth Social發文稱，由於歐盟未能遵守與美方達成的貿易協議，下週將對來自歐洲聯盟（EU）的汽車和卡車提高關稅至25%。川普也稱，如果歐盟在美國工廠生產汽車和卡車，則無需繳納關稅。

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對此歐洲政界人士和貿易團體表達強烈譴責，甚至有經濟學家呼籲布魯塞爾和德國政府硬起來實施「報復性關稅」。歐洲議會國際貿易委員會主席朗格（Bernd Lange）表示，川普的行動令人無法接受，強調歐盟正在履行去年與美國達成的框架貿易協議。朗格也強調，美國才是多次違反協議的那方，華府最新舉動再次證明美國是多麼不可信。

德國汽車工業協會（VDA）也敦促美國和歐盟迅速展開對話，並履行現有的貿易協議。該協會主席穆勒（Hildegard ​Mueller）警告，額外關稅帶來的成本將是巨大的，對美國消費者、德國汽車業者都無好處，呼籲雙方立即進行談判以緩和局勢。

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