美股收盤》科技業財報助攻！標普那指再創高 台積電ADR上漲

週五美股漲跌互現。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕受強勁的企業獲利、原油價格下跌等因素提振，週五美股標普和那斯達克指數分別上漲0.29%、0.89%，均創歷史新高，兩大指數均連續第6週上漲，道瓊工業指數下跌152.87點、0.31%，費城半導體指數上漲0.87%，台積電ADR上揚0.41%，收在397.67美元。

綜合外媒報導，蘋果上週宣布執行長庫克將在9月1日交棒給特納斯（John Ternus），週五公布第二財季獲利和營收均超出預期，預估本季營收成長也超出預期，股價上漲近3.3%。「七巨頭」中的5家公司已發布財報，投資人密切關注對AI這項新興技術的巨額投資，何時以及在多大程度上獲得回報。

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軟體公司Atlassian上調年度業績預期，股價飆漲29.6%。同業Salesforce及ServiceNow分別上漲4.1%和3.2%。

另一方面，據報導，伊朗透過巴基斯坦對美國最新修改的協議草案作出回應後，油價應聲下跌。美國總統川普週五透露，他對伊朗提出的新和平方案感到不滿，稱伊朗「想要達成協議，但我並不滿意」，油價從低點反彈。

道瓊工業指數下跌152.87點，或0.31%，收在49499.27點。

標準普爾500指數上漲21.11點，或0.29%，收在7230.12點。

那斯達克指數上漲222.14點，或0.89%，收在25114.45點。

費城半導體指數上漲91.639點，或0.87%，收在10595.340點。

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