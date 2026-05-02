各國央行瘋買黃金 《紐時》：存放處不在本國在這兩城市

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各國央行買入越來越多黃金。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕各國央行不斷買入黃金，存放處日益重要，黃金的儲存必須兼顧安全性與危機時隨時進行交易的特色，《紐約時報》報導，全球最大的兩個金庫座落於紐約與倫敦，由紐約聯邦儲備銀行與英格蘭銀行為各國央行及其他機構保管黃金儲備。

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報導說，紐約與倫敦是全球最大黃金交易中心，安全可靠的黃金儲存史長逾1世紀。截至2024年底，紐約聯邦儲備銀行持有逾50萬個金條，是全球最大單一貨幣黃金儲備。

英格蘭銀行總裁貝利（Andrew Bailey）近期受訪說，全球超過60國央行將黃金儲存於英格蘭銀行，銀行9個金庫持有43萬個金條，這意謂各國央行可以在不搬運黃金情況下，相互買賣交易。

報導指出，自1970年以來，許多歐洲先進經濟體與美國央行出售黃金多於買進，然而根據華府智庫布魯金斯研究院的分析，至2024年底，這些央行仍占全球黃金儲備57％。美國的黃金儲備居冠，其次是德國、義大利與法國，而如今黃金最大買家是新興經濟體。

通常情況下，只有那些面臨制裁風險的國家才會對將黃金存放在紐約或倫敦感到憂心。前委內瑞拉政治領袖展開漫長的法律戰，試圖從英格蘭銀行的金庫取回黃金儲備。

將黃金存放在紐約與倫敦的一個原因是：這兩個央行無可挑剔的安全紀錄，相關金庫從未遺失過黃金，即使在轉移過程中也未曾遭竊。在二戰期間，倫敦的黃金曾祕密轉移至加拿大保管數年。另一個原因是流動性，世界黃金協會高級分析師Krishan Gopaul說，「他們希望將黃金存放在靠近交易的地點」。

不過，由於美國總統川普時常攻擊歐洲，讓歐洲一些官員思考將其黃金存放國內是否較妥當。

德國目前將半數黃金存放國內，3分之1放於紐約，其餘放在倫敦。義大利44％黃金存於國內，相同數量存於紐約，其他存放在英國與瑞士。波蘭央行約20％的黃金儲備存放國內，其餘放在紐約聯邦儲備銀行與英格蘭銀行。捷克央行則決定將其幾乎所有黃金存放倫敦。

近年中國人民銀行是黃金最大買家之一，已連續17個月買進黃金，但存放地點鮮為人知。巴西央行去年底增持黃金儲備，為4年來首次，但並未透露存放地點。

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