荷姆茲、紅海雙危機改寫歐亞海運航線，非洲躍升新樞紐。圖為停靠南非好望角的貨櫃輪。（路透檔案照）

〔編譯管淑平／綜合報導〕伊朗戰爭導致荷姆茲海峽遭封鎖，加上伊朗支持的葉門民兵組織「青年運動」（Houthi）騷擾紅海，情勢依然緊張，都威脅全球商業航運，也正改寫貿易路線，而非洲的角色顯得愈加重要，正成為全球貨櫃輪運輸的新樞紐。

法新社1日報導，過去兩個月來，荷姆茲海峽封鎖已促使船運公司尋找替代的陸路走廊，將糧食、貨品運送到無法透過海運運抵的波斯灣沿岸國家。沙烏地阿拉伯濱紅海的吉達港，因此正成為新的區域「樞紐」：地中海航運（MSC）、達飛海運（CMA CGM）、馬士基（Maersk）和中國遠洋海運（COSCO）等大型海運公司的貨輪，經由蘇伊士運河抵達吉達後，再以卡車將貨品沿一條沙漠公路，送到臨波斯灣的阿拉伯聯合大公國沙迦港，以及巴林、科威特。

請繼續往下閱讀...

根據航運追蹤公司Kpler Marine Traffic數據，4月30日有11艘貨櫃輪停靠吉達，另外9艘正在港外等待，船隻卸貨前的平均等待時間也從前一週的17小時，大增到36小時。貨運代理公司Ovrsea共同創辦人德特（Arthur Barillas de The）說，「吉達港的規模完全無法處理如此龐大的進口量，正出現港口擁塞」。

船東也轉向使用荷姆茲海峽以外的阿曼蘇哈爾、阿拉伯聯合大公國的柯法干和富查伊哈三座港口。位於進入紅海阿卡巴灣的約旦阿卡巴港，則為貨物送往伊拉克巴格達、巴斯拉的基地，另一條經土耳其的走廊也是通往伊拉克北部的貨運路線。

2023年11月「青年運動」首次攻擊紅海貨輪後，歐亞間貨運就開始避開蘇伊士運河，不過，當前伊朗戰爭使改道變得更系統性。Kpler貨櫃情報部門負責人布岱（Ronan Boudet）說，現在船隻改沿非洲東岸，繞南非的好望角，再北上前往歐洲和地中海。

巴黎的管理諮詢公司「艾非索」（Efeso）供應鏈專家吉約（Yves Guillo）指出，「2023年經紅海的貨運量，現在有70%改走好望角」。伴隨歐亞商業航運改道的是一些非洲港口航運活動升溫。非洲和地中海最大貨櫃港、北非摩洛哥的丹吉爾地中海港港務局（Tanger Med Port Authority）表示，去年吞吐量達1100萬個標準貨櫃。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法