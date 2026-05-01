黃金殺破4600美元好想買？研調勸再等等 原因全說了

黃金近期表現欠佳。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕黃金近期走勢欠佳，黃金現貨週五（1日）跌破每盎司4600美元大關，惠譽集團旗下研究機構BMI表示，只要油價持續上漲，黃金價格上漲的可能性就很小，預計黃金在2026年第二季及以後將繼續承壓。

南華早報1日報導，黃金通常被視為一種有吸引力的長期投資，以及在經濟和地緣政治不確定時期的避險資產。不過，隨著伊朗戰爭導致油價飆升，亞洲的黃金熱潮開始失去一些光彩，削弱人們對降息的預期。

請繼續往下閱讀...

惠譽解決方案公司旗下的BMI表示，只要油價持續上漲，黃金價格上漲的可能性就很小，預計黃金在2026年第二季及以後將繼續承壓，主要原因是美元走強和Fed目前的立場正在削弱黃金的吸引力。

BMI表示，「我們維持對2026年黃金價格年均價為每盎司4600美元的預測，預計隨著時間的推移，由於美伊戰爭導致油價居高不下引發通膨隱憂，Fed政策轉向鷹派，金價將進一步下跌。」

香港貴金屬交易公司亞洲貴金屬（Precious Metals Asia）聯合創辦人塞夫（Padraig Seif）表示，2024年和2025年黃金價格的大幅上漲使得黃金「相當昂貴」。雖然對小金條、特別版金條和投資幣的需求保持穩定，但100克至1公斤等大金條的銷售量卻有所下降。

他認為，如果油價回落，金價可能會再次上漲，另一個可能刺激金價需求的因素是11月美國中期選舉臨近。

台北時間1日晚間8點16分，黃金現貨報每盎司4585.42美元，紐約商品期貨交易所Comex 6月黃金期貨報4595.81美元，跌0.72%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法