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日圓甜甜價沒了？日本豪砸上兆銀彈阻貶

2026/05/02 05:42

首次上稿 5-1 23:34
更新時間 5-2 05:42

日本出手干預匯市，阻止日圓走貶。（彭博）日本出手干預匯市，阻止日圓走貶。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕路透1日報導，日圓兌美元匯率4月30日貶至160日圓上方區間，為阻止日圓進一步貶值，日本政府和日本央行19個月來首次干預匯市，估計砸了5.48兆日圓（約台幣1.09兆）穩匯。

為阻止日圓貶值，日本政府和日本央行於4月30日干預外匯市場，19個月來首見。隨後，日圓在4小時內升值超過5日圓。

根據日本央行剛剛公佈的統計數據，經常帳餘額預測值與市場預期之間存在約5.48兆日圓的差距，這表明日本政府和日本央行當日可能砸了5.48兆日圓（約350 億美元）干預匯市，略低於 2024 年 7 月上次干預匯市所花費的 368 億美元。

被問及是否干預匯市時，日本負責國際事務的副財務大臣兼最高外匯官員三村淳，東京準備重返市場，「但我們接下來的行動，我不予置評。但我可以告訴你們，日本的黃金周假期剛剛開始。」這番話引發了外界對日本可能採取進一步干預措施的猜測。

台北時間1日晚間9點10分，日圓兌美元匯率為156.58日圓兌1美元，較前一日升值0.05%。

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