台泥80歲》低碳轉型路多舛 獲利配息雙跌

（示意圖，資料照）
〔記者高嘉和/台北報導〕台泥是台股「天字第一號」。自2017年董事長張安平臨危受命接掌帥印以來，雖大舉推進「脫中入歐」與「綠能轉型」策略，但轉型路多舛、又突發電池場大火意外，昔日「定存股」資優生交出一份獲利與配息雙雙下滑的成績單。
台泥2017~2026年每股盈餘和股利
|年份
|每股盈餘 （EPS）
|現金股利
|股票股利
|合計股利
|2025
|-1.60
|0.8
|0
|0.8
|2024
|1.45
|1
|0
|1
|2023
|1.06
|1
|0
|1
|2022
|0.74
|0.5
|0
|0.5
|2021
|3.00
|0.999
|0.999
|1.999
|2020
|4.32
|3.368
|0
|3.368
|2019
|4.22
|2.501
|0.5
|3.001
|2018
|4.08
|3.305
|0.701
|4.006
|2017
|1.82
|1.5
|1
|2.5
根據台泥財務數據，獲利自2020年創下每股盈餘（EPS）4.32元的巔峰後，2021年EPS降至3元，2022年受煤價高漲與疫情影響，EPS 收縮至0.74元；2023年與2024年分別回升至1.06元與1.45元，但 2025年卻因旗下電池廠一場惡火重創產線，加上認列中國水泥資產減損，導致全年每股慘賠1.6元 。
獲利衰退直接影響股東配息權益。2018年至2020年間，台泥每年合計配發股利皆在3元至4元的高水位，2021年降至約2元，2022年跌至0.5元的歷史低點；2025年雖然每股虧損1.6元，董事會為維繫股東信心，動用資本公積發放0.8元股利，但相較於全盛時期的配息幾乎腰斬。
台泥總資產雖從2016年的2670億元增至2025年的5888億元，但為了籌措數百億元的轉型資金，台泥頻繁發行海外存託憑證（GDR），股本從369億元膨脹至775億元，使得股東權益報酬率（ROE）自 2021年後持續走低 。
2025年台泥因認列電池廠大火與中國資產減損導致全年虧損逾116 億元，相繼被0050與MSCI台灣領袖50指數剔除，外資持股也從2025 年一度接近30%的高點，迅速降至20%以下。
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