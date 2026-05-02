台泥80歲》低碳轉型路多舛 獲利配息雙跌

（示意圖，資料照）

〔記者高嘉和/台北報導〕台泥是台股「天字第一號」。自2017年董事長張安平臨危受命接掌帥印以來，雖大舉推進「脫中入歐」與「綠能轉型」策略，但轉型路多舛、又突發電池場大火意外，昔日「定存股」資優生交出一份獲利與配息雙雙下滑的成績單。

台泥2017~2026年每股盈餘和股利

年份 每股盈餘 （EPS） 現金股利 股票股利 合計股利 2025 -1.60 0.8 0 0.8 2024 1.45 1 0 1 2023 1.06 1 0 1 2022 0.74 0.5 0 0.5 2021 3.00 0.999 0.999 1.999 2020 4.32 3.368 0 3.368 2019 4.22 2.501 0.5 3.001 2018 4.08 3.305 0.701 4.006 2017 1.82 1.5 1 2.5

根據台泥財務數據，獲利自2020年創下每股盈餘（EPS）4.32元的巔峰後，2021年EPS降至3元，2022年受煤價高漲與疫情影響，EPS 收縮至0.74元；2023年與2024年分別回升至1.06元與1.45元，但 2025年卻因旗下電池廠一場惡火重創產線，加上認列中國水泥資產減損，導致全年每股慘賠1.6元 。

獲利衰退直接影響股東配息權益。2018年至2020年間，台泥每年合計配發股利皆在3元至4元的高水位，2021年降至約2元，2022年跌至0.5元的歷史低點；2025年雖然每股虧損1.6元，董事會為維繫股東信心，動用資本公積發放0.8元股利，但相較於全盛時期的配息幾乎腰斬。

台泥總資產雖從2016年的2670億元增至2025年的5888億元，但為了籌措數百億元的轉型資金，台泥頻繁發行海外存託憑證（GDR），股本從369億元膨脹至775億元，使得股東權益報酬率（ROE）自 2021年後持續走低 。

2025年台泥因認列電池廠大火與中國資產減損導致全年虧損逾116 億元，相繼被0050與MSCI台灣領袖50指數剔除，外資持股也從2025 年一度接近30%的高點，迅速降至20%以下。

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