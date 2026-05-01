報稅起跑！綜所稅首日申報33.5萬件 手機報稅占7成2

所得稅申報今天正式起跑，財政部長莊翠雲（右）日前前往國稅局視察。（財政部提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕報稅季今天起跑，儘管各地區國稅局休假，但網路申報仍如期上線，根據財政資訊中心統計，截至今天下午5點止，網路申報已有33萬4801件完成，其中手機報稅有24萬2367件、占72%。與去年同期相較，首日申報件數減少近10萬件，主因國稅局休假未開放臨櫃申報。

今年所得稅結算申報自5月1日起至6月1日止，財政部預估今年申報戶約700萬戶。綜所稅申報方式仍有4種，包括稅額試算、網路（含手機報稅）、二維條碼及人工申報，手機報稅還可以參加抽獎，頭獎5萬元；至於繳稅管道則有8種，包括金融機構及超商代收、信用卡、繳稅取款委託書、ATM、晶片金融卡、活期存款帳戶及電子支付。今年網路申報線上版新增無障礙操作模式，便利視障朋友報稅；但超商多媒體資訊機（KIOSK）不再提供健保卡認證取得查詢碼。

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今年報稅仍有減稅利多，包括基本生活費調高3000元、長照扣除額調高6萬元等。其中，基本生活費高至21.3萬元，基本生活費總額（21.3萬元乘以申報戶人數）超過可減除的免稅額及扣除額（包括標準或列舉扣除額、儲蓄投資、身心障礙、教育學費、幼兒學前、長期照顧及房屋租金支出特別扣除額）合計數，差額得自綜合所得總額中減除。以4口之家為例，若適用基本生活費差額，每人可多減除3000元，4人就可多減除1.2萬元，若所得及扣除額等不變，按適用稅率5%至40%計算，可少繳600元至4800元。

另，長照扣除額每人每年扣除額度提高至18萬元，維持排富規定，適用稅率20%以上、股利按28%稅率分開計稅或基本所得額超過750萬元者不適用，初估1年減稅利益10億元、約35萬戶受惠。舉例而言，家有1位須長照的長輩，今年報稅可多扣除6萬元，若適用稅率12%，可少繳7200元。

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