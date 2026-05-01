6000勞工怒吼要求提高勞退提撥率 勞動部回應了

針對「五一行動聯盟」提出的多項訴求，勞動部回應持續蒐集各界意見尋求共識，允諾將促成各利害關係人的對話與溝通，並審慎評估處理。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕「五一行動聯盟」今（1）日於北高同步舉辦五一大遊行，提出勞退新制提繳率由現行6%逐步提高至12%、取消舊制45基數上限，及本勞移工全納保等8大修法要求，勞動部回應表示，會站在勞工的立場，持續打造「尊嚴勞動、友善職場」，將持續蒐集各界意見尋求共識，允諾將促成各利害關係人的對話與溝通，並審慎評估處理。

對於勞團要求改善移工勞權等訴求，勞動部表示，會強化落實移工的基本權益保障，並逐步接軌國際，禁止強迫勞動與公平招募等要求，以降低貿易風險，打造更被國際信任的供應鏈。

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針對「勞工退休金制度」議題，勞動部表示，114年整體勞動基金收益續創新高，其中新制勞退基金收益達7469億元、收益率15.60％；勞動部強調，現行制度已規定雇主每月須提繳不低於工資6％的退休金，作為基本保障，並開放勞工自願提繳且享有免計入年度所得課稅優惠。勞退新制施行後，勞工退休金不再因轉換工作而受影響，未來將持續蒐集各界意見，朝實質提升勞工退休保障的方向，審慎檢討提繳上限與制度設計。

在「勞工保險制度」相關訴求方面，勞動部強調，為確保勞工保險制度穩健運作，政府自109年起累計撥補勞保基金5170億元，也修正公布《勞工保險條例》，將政府撥補以及負最後支付責任入法明定，並建立定期財務檢討機制，以利勞保制度之長遠發展。勞團所提意見，將在兼顧各保險立法目的、保險財務及勞工權益等原則下審慎評估，讓制度穩健運作，並持續努力，為勞工打造「尊嚴勞動、友善職場」。

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