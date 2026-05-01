60歲以上阿公阿嬤最怕的事來了 最新調查顛覆你的想像

隨著高齡化時代來臨，晚年的財物規劃及健康議題備受關注。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕談到老後生活，大多數人首先聯想到的是「金錢」與「健康」。日本調查數據顯示，這些現實情況與人們感受到的焦慮「強度」不一定成正比。老年人的不安全感未必源於「匱乏」，有時反而源於對「維持現狀」的積極追求。

日媒《Diamond Online》指出，當我們想到對老年生活的焦慮時，首先想到的可能是金錢和健康。然而，實際調查數據顯示，這些現實情況與人們感受到的焦慮「強度」並不一定一致。那麼，60多歲的人究竟在焦慮什麼？透過比較高齡在職者和非在職者，來探討他們對老年生活的焦慮現況。

請繼續往下閱讀...

調查顯示60多歲且沒有工作的人，實際患病比例高，但對健康的不安感僅為實際患病者的 1.5 至 2 倍；還在工作的人實際患病比例僅 15%，對健康的不安感人數卻高達半數以上，是實際患病者的 3 至 4 倍。

這項調查顯示，高齡在職者對健康問題顯得較為「憂慮」。換個角度來看，這也代表這群長者對金錢與健康風險更為敏銳，擁有較高的危機意識與防範心態。

至於對壽命與健康壽命的認知差距部分，男性長者不論是否在職，對壽命的預期與官方數據相近（約 81 歲）。但在健康壽命方面，65歲以上的男性預期自己能健康活到 77 歲，65歲以內者則預期健康活到75 歲。這反映出65歲以上的男性，發現自己比想像中更硬朗。

至於女性部分，65歲以上的女性長者對壽命的預估為81-84 歲，反而比官方數據的87 歲更短；但在健康壽命方面，65歲以上的的女性預期能達到 78-79 歲，比官方數據的75 歲更樂觀。

這項調查結果凸顯無論是男性或女性長者，對「自己能活多久」以及「能健康多久」的認知，與「是否繼續工作」的決定並沒有顯著關聯。然而，持續工作的長者顯然對未來的風險，展現出更強的防禦心理。

這份數據提醒我們，老人家的不安全感未必源於「匱乏」，有時反而源於對「維持現狀」的積極追求。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法