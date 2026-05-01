新加坡警告中東戰火衝擊經濟 某些國家可能衰退

新加坡總理黃循財今（1）日警告稱，由於中東戰火導致荷姆茲海峽持續關閉，今年經濟成長將放緩。（彭博）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕新加坡總理黃循財今（1）日警告稱，由於中東戰火導致荷姆茲海峽持續關閉，今年經濟成長將放緩，一些國家可能陷入衰退。

根據《法新社》報導，黃循財在五一勞動節演講中表示，中東戰火預計短期內不會結束，未來幾個月石油和天然氣供應中斷的情況可能會進一步惡化。

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黃循財指出，新加坡受到的影響尤其嚴重，因為新加坡高度依賴波斯灣地區的能源和其他關鍵物資。

黃循財聲稱，一些國家已經面臨燃料短缺困境，航空公司削減了航班，工廠也出現了延誤。

黃循財強調，在全球範圍內通貨膨脹將會上升，並從能源蔓延到食品，然後蔓延到其他必需品。一些經濟體很可能會陷入衰退，新加坡將直接感受到這種影響。

黃循財說，「今年經濟成長將會放緩，通膨將會加劇，所有這些都將給企業、工人和家庭帶來切實的壓力。」

雖然黃循財沒有給出具體數字，但新加坡貿易部2月表示，預計今年經濟成長率為2%至4%，高於先前1%至3%的預測。

黃循財指出，即使荷姆茲海峽重新開放，也可能不會立即恢復正常狀態。新加坡必須做好準備，以迎接未來更加艱難的時期。

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