勞退6％20年不變逾6000勞工怒吼 要求提撥率翻倍、本勞移工全納保

五一大遊行今舉行，聚焦新、舊制勞工退休金改革，更要求本勞及移工全納保，因此也有不少移工團體參與。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕第一個全國放假的五一勞動節，逾6000勞工今日兵分二路，走上台北及高雄的街頭，痛批當年的勞委會主委陳菊，以「先前有再求好」騙了勞工20年，高喊「退休給付增加！本勞移工全保！」口號，聚焦勞工最關心的「退休保障」議題，同時為符合國際反對強迫勞動、平等待遇等原則，也要求移工應納入相關社會保險。

今年的五一大遊行，聚焦於勞工退休後倚賴的新、舊制勞工退休金，遊行現場演出「陳菊的勞退新制救了誰?」等行動劇。臺灣工人鬥陣總工會副理事長曲佳雲抨擊，勞退新制2005年實施，當時的勞委會主委陳菊，以「先前有再求好」為由，將原本舊制15%的雇主退休金提撥率定於6%，但20年過去了，到現在還是6％，勞工要求提繳率應由6%逐步提高至12%。

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曲佳雲指出，五一行動聯盟本次訴求的核心有二，一是強化既有保障、提升給付水準，使制度真正能支撐勞工老年生活；二是補足制度缺口，將過去被排除在外的勞工全面納入保障體系。

聯盟此次提出八大修法訴求，包含將勞退提繳率由6%逐步提高至12%、取消舊制45基數上限、調整投保薪資級距、將資遣費上限提高至15個月，並要求勞保全面納保，納入小型事業單位、家事勞工及移工，同時廢除年齡與身分限制。

不過，勞團要求退休金制度改革多年，但勞動部卻始終以「審慎評估、收集各界意見」推託，遊行總領隊、全國產業總工會理事長戴國榮指出，退休制度的改革牽涉到立法院的修法，勞動部既然已收集社會意見多年，希望在今年勞工再次提出退休制度改革的訴求後，可積極地回應。畢竟勞退新制、雇主強制提撥率6%已實施達20年都沒有變動，不但造成世代差距，更讓年輕族群產生相對剝奪感。

他建議主管機關勞動部，最起碼必須建立一個勞資政三方的「利害關係人對話」，也就是勞、資、政三方針對勞工在五一提出的訴求主張，可以開始針對整體退休制度的改革進入實質討論。

針對勞退舊制要求取消45基數上限等訴求，戴國榮解釋，根據勞動部的資料，目前國內適用勞退舊制的勞工有11.5萬人，其中有88%已符合退休資格，約25%已經達到45個月的退休金基數，因退休年限不斷延後，許多已達45基數的勞工，後續的工作將無法累積退休金。

戴國榮表示，94年實施勞退新制後，90%以上的中小微型企業都是適用新制，所以目前國內11.5萬名純舊制勞工，應該都是在財務比較健全的企業工作，人數也越來越少，因此勞團呼籲取消45個月上限，對雇主的負擔應屬輕微。

今年的五一大遊行訴求也包含為移工請命，要求加入勞退與勞保，因此有許多移工團體參與。戴國榮表示，台灣是一個非常注重人權的國家。移工來到台灣，不管是印尼、越南、菲律賓或泰國，我們認為到台灣工作，應該要一視同仁，不能有國籍的歧視。因此提出不管是本國人或是移工，都應該一律適用勞退新制，甚至應該納入社會保險體系，讓他有就業保險、勞工保險、職災保險，這樣才符合國際趨勢，也更加顯示台灣是非常重視國際勞工人權的國家，有助於國家聲譽正面的助益。

「五一勞工大遊行」今日下午1點在凱達格蘭大道開始集會，演出「陳菊的勞退新制救了誰?」與「開箱退休人生」等行動劇，並沿公園路、忠孝西路、中山南路遊行，最後在濟南路再次集結，進行｢拼出退休保障」的集體行動，並邀請國民黨、民進黨、民眾黨三黨代表到場，公開回應工會提出的改革訴求，接受勞工檢視與社會監督。

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