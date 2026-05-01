AI開店時代來了！無人商店、自動炒菜機現身台中加盟展

台灣連鎖加盟創業大展台中展集結全台超過110家品牌、近300個展位，橫跨餐飲、零售、設備等領域，吸引眾多民眾觀展。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕2026台灣連鎖加盟創業大展－台中展，今天在台中國際會展中心開幕，集結全台超過110家品牌、近300個展位，橫跨餐飲、零售、設備與AI智能創業等多元領域，台灣連鎖加盟促進協會理事長吳永強表示，展覽預估將帶動超過1100家店舖設立、創造5000個就業機會，整體商機上看20億元。

農業部畜牧司司長李宜謙在開幕時也說，加盟通路協助推廣國產鮮乳，去年銷售量達210噸、為原訂目標7倍，今年也將持續深化合作；經濟部商業發展署副署長陳秘順表示要聯手加盟協會支持台灣品牌國際化；台中市經發局張峯源也指出，台中經濟表現亮眼，具備良好投資與創業條件，誠摯邀請企業進駐發展。

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台中展匯聚多家知名品牌，包括Mr. WISH、TEA TOP第一味、CoCo都可、麥味登、拉亞漢堡，以及老先覺、三顧茅廬等人氣連鎖品牌；同時也展出智能咖啡機、無人販賣機、自助點餐系統等創新應用，並結合電商平台與商圈選址系統等創業支援服務，打造從創業構想到實際展店的一站式平台。

吳永強指出，連鎖加盟產業是台灣內需經濟的重要支柱，也是青年創業與中小企業發展的重要平，這次台中加盟展呈現餐飲、零售與服務業的創業機會，針對小資創業、資金不足、缺工問題，加盟店在AI帶動下，出現自動炒菜機、無人商店及AI整合模組，讓小資族也能獨立創業。

吳永強說，現在智慧化、低人力依賴與系統化經營成為產業新趨勢，從高周轉餐飲、低門檻小資創業，到AI智慧設備與無人零售模式，都反映創業市場已朝更多元方向發展，這次也有3、40名日本、新加坡、泰國、馬來西亞業者來台中參訪，讓台灣品牌拓展國際市場。

鷄排店使用機械手臂炸雞。（台灣連鎖加盟促進協會提供）

這次展覽亮點之一，將於明（2）日舉辦由農業部指導、協會規劃的「鮮乳活力跳繩賽」，結合親子互動、食農教育與健康議題，透過小乳牛見面會、鮮乳試飲及跳繩挑戰賽推廣國產鮮乳，除了國產鮮乳推廣，針對備受關注的雞蛋食安議題，本次展覽特別設立「洗選蛋」主題專區，強力推廣餐飲業全面使用洗選蛋。

台灣連鎖加盟促進協會近年持續推動台灣品牌展店與國際化，今年成功取得「2026世界連鎖加盟年會」主辦權，將結合世界年會、亞太年會與國際加盟大展等資源，打造台灣成為亞洲重要連鎖商業交流樞紐。

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