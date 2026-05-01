抓包了！習近平去美元喊假的 資金藏身處大曝光

學者強調，中國並沒有真正去美元化，它只是將美元儲備轉移到銀行和投資基金等透明度較低的國有實體。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕中國國家主席習近平推動「去美元化」，降低對美元的依賴，強化人民幣國際地位。不過，曾擔任美國貿易代表顧問的經濟學家塞特瑟（Brad Setser）發布文章指出，中國並沒有真正去美元化，只是將美元儲備從官方的外匯存底，轉移到銀行和投資基金等透明度較低的國有實體。美國哈德遜研究所學者西布利（Nate Sibley）直言，我們對世界第二大經濟體的金融結構和健康狀況所知甚少，實在令人擔憂。

塞特瑟以「中國虛假的美元化」為題發布分析文章，文章指出，早在2005年，中國不斷成長的外匯存底中，79%是以美元計價。2024年，中國揭露，到2019年，目前停滯不前的外匯存底中，只有55%是美元。

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這是最後揭露的數據點，但仔細分析美國財政部的數據後，可以排除中國正規外匯存底中美元佔比大幅上升的可能性。美國的數據表明，在過去五年裡，美元佔比要嘛略有下降，要嘛中國非常積極地使用非美國託管機構。

中國已經去美元化了嗎？不完全正確。文章說，中國外匯存底中美元佔比大幅下降（從 79% 降至 59%），發生在 2005 年至 2012 年期間（儘管中國只公佈了 2015 年的數據），在此期間，中國外匯儲備總額從 800 億美元增至接近 3 兆美元以上

更重要的是，中國玩了花招。它降低了美元在其正規外匯存底中的佔比，隨後又停止增加正規外匯存底。然而，中國企業的海外資產所有增長，都來自政策性銀行對外貸款的增加、國有商業銀行外匯和外幣資產的增加，以及各種國家投資基金資產的增加，以支持「一帶一路」和中國企業「走出去」。

文章提及，中國3.3兆美元外匯存底的55%約為1.8兆美元。這可以合理估計國家外匯管理局的美元持有量，其中包括相當一部分美國股票，並非全部是固定收益產品。中國國家外匯管理局的季度數據顯示，截至去年第四季末，國營商業銀行的美元資產為 1 兆美元（而海外美元負債為 3000 億美元），現在的美元資產可能更接近 1.1 兆美元。

政策性銀行擁有未公開的海外資產組合。但AIDdata估計，它們可能持有近1兆美元的全球債權，而且其中大部分似乎都是美元。總而言之，中國公司在國家外匯管理局資產負債表之外持有的美元，可能比在國家外匯管理局資產負債表上持有的美元還要多。

文章點名，IMF似乎一直不願深入探討政策性銀行如何籌集資金用於對外貸款的問題，儘管這對IMF理解許多政策問題至關重要，但它從未成為IMF研究的主題。經濟史學者圖茲（Adam Tooze）認為，IMF選擇「迴避」一些與中國有爭議的話題，這或許就是其中之一。

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