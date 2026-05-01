日本出手干預匯市誰受益最大？專家揭真相

日本政府和日本央行4月30日出手干預匯市。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕日本政府與日本央行昨日（30日）干預外匯市場，透過賣出美元、買入日圓的操作，讓日圓匯率在短時間內由1美元兌160日圓上方快速回升，單日波動幅度超過5日圓。日媒指出，日本官方此舉被視為穩定匯市與抑制日圓過度貶值的必要手段，但隨著市場消化政策效果，一個問題也逐漸浮上檯面：這場干預，究竟誰才是最大受益者？

市場觀察指出，在日本企業持續加碼海外投資、特別是對美國市場布局不斷擴大的背景下，干預匯市所帶來的日圓短期升值，反而成為企業進行外匯配置的契機。

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根據日本經濟新聞社分析，日本企業整體淨利約101兆日圓（約新台幣20.4兆元），其中約36兆日圓已投入對美直接投資，顯示資本外流已成為結構性趨勢。在日圓長期處於160附近的弱勢區間下，企業進行美元投資的成本相對偏高，一旦政府出手推升日圓，便可能吸引企業趁勢拋售日圓、買入美元。

分析人士指出，這種趁著日圓升值買美元的行為，往往會在短時間內抵消干預效果，使日圓升值難以延續。換言之，匯率干預雖能短暫影響價格，但難以改變資金長期流向。在企業持續擴大海外布局的情況下，日圓每一次的反彈，反而可能成為資金流出的新起點。

不過，也有觀點認為，將匯率干預的受益者簡化為企業並不完全精確。日圓升值在短期內仍有助於降低能源與食品等進口成本，對抑制通膨與減輕民生壓力具有一定效果，政府亦可藉此穩定市場預期與金融秩序。只是相較於企業可直接利用匯率波動進行資本配置，這些效益較為分散且不具即時性。

《路透》報導，「在美國芝加哥貨幣期貨市場中，看空日圓的空單持續累積。根據美國商品期貨交易委員會（CFTC）公布的 IMM 貨幣期貨非商業（投機）部門持倉報告，截至4月21日，日圓對美元的淨空單（Net Short）達到 9萬4460 口，創下自2024年7月上一次干預匯市以來，最大規模的淨空單紀錄。

分析師指出，這段數據可說明當時市場上的投機氣氛極其濃厚，大家瘋狂放空日圓，因而日本政府選擇在這個時機點出手「突襲」，目的是要讓這些投機客因日圓突然大漲而慘賠，從而抑制日圓跌勢。

市場普遍認為，日本當前面對的並非單純匯率問題，而是資本外流與產業布局所形成的結構性趨勢。匯率干預雖可在短期內穩定市場，但在企業對美元資產需求持續強勁的情況下，其效果往往難以持久。

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