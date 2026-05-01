Uber新功能登場！跨足「飯店預訂」、推旅遊模式 打造一站式生活平台

Uber在「GO–GET 2026」年度產品發表會上，揭示一系列全新功能與服務，從飯店預訂到旅遊整合工具，推進其「一站式生活平台」的發展藍圖。（下載自官網）

〔記者邱巧貞／台北報導〕Uber於4月底舉行的年度產品發表會「GO–GET 2026」上，正式揭示一系列全新功能與服務，從飯店預訂到旅遊整合工具，持續推進其「一站式生活平台」的發展藍圖。此次更新不僅強化既有的叫車與外送服務，更進一步將旅遊規劃、日常採買等需求納入同一應用程式體驗中。

Uber執行長Dara Khosrowshahi表示，在當今資訊與選擇過剩的時代，用戶往往需要在多個應用程式間切換，耗費大量時間安排日常生活，Uber的目標，是透過整合多元服務，幫助使用者減少管理瑣事的負擔，將時間留給更重要的事情。

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此次最受矚目的更新之一，是Uber與Expedia Group（NYSE: EXPE）合作推出的「Hotels on Uber」功能。用戶可直接在Uber App內搜尋並預訂飯店，初期將於美國市場推出，未來預計擴展至全球超過70萬家住宿選項。

其內容包括：美國Uber One會員預訂飯店可享10%點數回饋，並可於全球超過1萬間飯店的精選優惠名單中享有至少8折優惠；Expedia Group旗下品牌Vrbo的度假住宿也將於今年稍晚上線。此外，在初步試行後，Uber App將自6月起直接整合至Expedia App中，旅客可於入住前收到通知，在旅程期間以優惠價格預約Uber乘車行程。

為了配合新功能，Uber亦推出「旅遊模式」（Travel Mode），整合在地餐飲推薦、熱門景點資訊，以及透過OpenTable的餐廳訂位服務，進一步強化旅客在單一平台內完成行程安排的能力。用戶甚至可透過Uber Eats將餐點外送至住宿地點，或處理旅途中臨時採買需求，讓應用程式逐漸轉型為「個人旅遊管家」。

會員服務方面，「Uber One」也迎來重大升級。新版「Uber One International」讓會員在海外同樣可享優惠與累積點數，包含0元外送費等福利，並可於返國後使用，提升跨境使用體驗。

此外，Uber也推出「Shop for Me」代購功能，允許用戶委託他人協助購買未上架於平台的商品，進一步擴展服務範疇。針對時間緊湊的使用者，「Eats for the Way」功能則讓用戶在預約行程時同步安排餐飲，實現上車即取餐的便利體驗。

在操作體驗上，Uber引入AI 驅動的「語音預約」功能，使用者只需口頭描述需求，即可快速完成叫車；同時，全新「One Search」搜尋功能也整合乘車、外送與購物結果，透過一次搜尋即可掌握所有相關選項，進一步簡化使用流程。至於上述於美國上線的多項新功能，台灣方面表示，是否引進及實際上線時程仍未定。

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