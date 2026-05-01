拒絕大眾化！Le Labo全台首間「現場調香服務」落腳台南

Le Labo現場調香工藝首度登台，今起於台南五福商店正式導入此服務，鎖定客製化商機。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕紐約小眾香氛品牌Le Labo，持續深化其「慢香水工藝」理念，宣布自今（1）日起，台南五福形象店正式導入「現場調香服務」，成為台灣首家提供此服務的據點、也是目前同步具備「現場調香工藝（Fresh Blending）」與「香水補充工藝（Refill）」兩大體驗的店鋪。

Le Labo自2006年於紐約創立以來，始終以「慢香水工藝」為核心，強調氣味不只是商品，而是一種與自我對話的媒介。品牌希望人們放慢腳步，專注當下，在嗅覺中重新連結內在感知，此次台南五福店導入的現場調香服務，正是這套理念的具體延伸。

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所謂「現場調香工藝」，並非形式上的噱頭，而是回歸香水本質的製作方式。不同於需要時間陳釀的酒類，香水在調製完成的當下，最能展現原料之間的平衡與細節。因此，每一瓶香水皆在接獲訂單後，才由調香師（Soul）於現場親手調製，透過燒杯、滴管與玻璃瓶等簡單工具，依據精準比例與節奏完成，細微的比例調整與節奏控制，建立在長時間的經驗累積之上；氣味的生成，不僅來自配方本身，也來自每一次專注而準確的動作。

這種回應每一個單一需求的製作方式，避開了快速與大量生產，使每一瓶香水都帶有獨特生成過程，在測量與混合之間，氣味逐步甦醒，使香氛不僅是最終結果，更是一段持續發生的體驗。

此外，台南五福形象店亦提供「香水補充工藝」服務（僅限50/100/500毫升），消費者可將既有香水瓶帶回店內進行補充並享有8折優惠。每次補充時，專屬客製標籤將覆蓋於原標籤之上，讓每一次補充不只是再次購買，更象徵個人記憶與時間的累積，讓香氣成為可被保存的生活軌跡。

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