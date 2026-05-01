6旬夫妻帶著920萬搬到海邊養老 竟因「它1句話」晚年夢想全涼了

6旬夫妻帶著920萬搬到海邊養老，因它1句話晚年全涼了。（路透，示意圖）

〔財經頻道／綜合報導〕日本1對6旬夫妻帶著4600萬日（約新台幣920萬）搬到海邊養老，然而，才3年，因鹽害問題，不僅車子、家電壞了、房子也需維修，退休金就少了350萬日圓（約新台幣70萬），更慘的是，家後面的區域被社交媒體譽為“風景如畫”的旅遊景點，因此，每到下午蜂擁而至的遊客就會聚集在他家周圍，因擔心陌生人的目光，讓他們不得不在白天窗簾拉上，原本寧靜安逸的晚年生活，卻變成惡夢的開始。

日媒報導，「我原本只想在海邊平靜地度過退休生活，但事與願違……說實話，我後悔搬到這裡」。

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67歲的高志（化名）退休後與妻子奈奈美（化名）帶著4600萬日圓的積蓄搬到了沿海省會城市，他們用這些錢在海邊買了１棟價值約1800萬日圓（約新台幣360萬）二手房，由於他們每個月還有23萬日圓（約新台幣4.6萬）退休金，預計可在鄉下過著舒適的生活。

高志表示，會選擇到移居海邊，是因為他們年輕時在海灘上相遇，兩人都熱愛大海，夢想著退休後每天漫步沙灘。

在他們開始理想的第二人生時，奈奈美興奮說：「你看，從客廳就能看到大海！每天早上都能聽到海浪聲，我好開心！」。

剛開始日子確實過得充實而快樂，然而，隨著他們繼續在那裡生活，他們面臨著一個住在海邊特有的問題：海風造成的鹽害。

高志說，儘管經常清洗，停在室外的車還是生鏽了，導致煞車異常，最終難以通過車輛年檢，最後只好買輛二手車並做防銹處理。此外，經常光顧自助洗車店清除鹽漬和除鏽劑的費用也不斷累積，花了大約150萬日圓（約新台幣30萬）。

此外，嵌入式空調的室外機和電視天線都比較老舊，所以我們需要更換成耐鹽鹼的新型號。另外，我們還花了約200萬日圓（約新台幣40萬）用於這棟二手房的維護和翻新，包括重新粉刷被海風損壞的外牆和更換生鏽的熱水器。

高志指出,才搬來這裡3年，已經花了超過350萬日圓（約新台幣70萬），如果繼續這樣花錢，我的退休積蓄很快就會用光……。

更糟的是，我家周圍的環境也改變了，高志家後面的區域在社交媒體上被譽為“風景如畫”的旅遊景點，被描述為“在小巷盡頭可以欣賞到令人懷舊的海景”，因此，到了下午，許多遊客開始聚集在他家周圍。

高志表示，受不了這麼多人在我家附近閒逛，現在，為了保護我的隱私，窗簾總是拉上，我甚至無法凝視我深愛的大海。

「我仍然熱愛大海，但如果我早知道我的生活會變成這樣，我就不會搬到這裡來了……」。

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