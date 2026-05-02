台泥80歲》辜家最大公約數 傳辜仲諒接棒第一人選

在「和信集團」四代各有想法、且張安平並不戀棧下，中信金控大股東辜仲諒已成為接棒台泥第一人選。（資料照）

相關新聞請見

台泥80歲》土地價值逾6百億 辜仲諒折價17％入手

台泥80歲》低碳轉型路多舛 獲利配息雙跌

請繼續往下閱讀...

台泥80歲》23年前寧靜分家 和信掌生產、中信管金融

〔記者楊雅民、高嘉和/台北報導〕台灣第一家水泥廠的台泥，今日歡慶80周年，雖然今年股東會不涉及改選，但中信慈善基金會董事長辜仲諒短短一個月內2度公告增持台泥股權，為明年改選埋下變數。據透露，台泥企業集團「最強女婿」張安平、「長孫」辜公怡，都找上辜仲諒當「公親」；在「和信集團」四代各有想法、且張安平並不戀棧下，辜仲諒已成為接班第一人選。

辜成允意外離世 女婿緊急接棒

2017年初，辜振甫次子、和信集團掌門人辜成允因意外不幸離世，女婿張安平緊急接棒。因評估中國房地產市場將盛極而衰，進而衝擊中國水泥事業，張安平即啟動台泥「低碳轉型」與「全球布局」；台泥旗下原有16家主要子公司，聚焦兩岸水泥事業，但目前已發展成有27家主要子公司，跨足11種產業及20個國家市場，水泥事業營收占比逐漸降至4成以下。

因台泥國際私有化、得發行新股交換，加上轉型低碳也得國際籌資、發行GDR，自2017年以來，台泥股本從369億元翻了一倍到約772億元，難免稀釋大股東持股。

和信辜家減持 嘉泥集團加入

觀察這段期間台泥家族持股，不管是辜成允家族的中信投資、恆強投資等，或是辜啟允家族的國際中橡，還是與兩個家族都有關聯的喬泰投資、富品投資等，持股比率都下降；到2025年公告前十大股東中，兩個家族合計持股從逾11%降至僅約6%。

反而是張安平最早還是中信投資的法人代表，因港股台泥國際下市轉換台泥股票，到2025年透過嘉泥與嘉新國際持股約4.72%，2026年以來還增持至逾5%。

今年4月，台泥依證交法第43條之1第1項取得股份公告，辜仲諒短短一個月內兩度增持台泥，持股比率從5.26%攀升至6.42%，超越和信辜家、張安平家族，躍居最大個人股東，加上中信金控旗下台壽持股1.33%，引發市場議論紛紛。

初期是公親 不排除其他可能

雖然台灣不少老字號上市公司，大股東持股都偏低、造成每年開股東會都得徵求委託書，以避免開不成。最早傳出寶佳集團有意插旗、但已遭否認，因此辜仲諒並非抵抗敵意插旗的「白衣騎士」，而是「進可攻退可守」的正港大股東。

從4月8日台泥第一次公告揭露後，姑丈張安平、堂弟辜公怡都找上辜仲諒。接近辜仲諒人士僅願證實，張安平的確與辜仲諒多次長談，也邀請他成為台泥「策略性股東」；而辜仲諒取得股份之股權行使計畫申報載明「擬自行參選或支持他人當選董事」，即他可扮演姑丈與堂弟之間的「公親」角色，但未來也不排除其他可能。

股代中信銀 掌握第一手訊息

台泥老臣透露，張安平、辜公怡的確在經營理念上看法不同，一方認為對方還需歷練、另一方則不滿被邊緣化。

老臣分析，或許可從即將公告最新十大股東名單看出端倪，因辜成允子女辜公愷與辜萱慧未在台泥集團內擔任經營職務，且很早就向家族表態接班興趣不高，若辜成允家族持股續減，那辜啟允家族的辜公怡就可能尚未取得和信辜家「全力支持」；而張安平很忌諱被稱為「最強女婿」，因此透過嘉泥或嘉新國際持股台泥，且代表人都不是他，理應是擔心被「外人」插旗。

老臣直言，台泥股務代理是中信銀行代理部，辜仲諒理當掌握股權異動第一手訊息，若張安平是「事後」才得知辜仲諒砸逾百億買進台泥，他會選擇輔佐辜仲諒，最快明年就台泥董座交棒給他；且若排資論輩，辜仲諒才是鹿港辜家的「嫡長子」，不管是先暫代之後交給辜公怡、或辜家重新匯流，都是名正言順。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法