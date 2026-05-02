台泥80歲》土地價值逾6百億 辜仲諒折價17％入手

台泥土地資產遍布全台。（記者高嘉和整理）

〔記者楊雅民、高嘉和/台北報導〕台泥過去一向被法人或存股族視為績優股，股價與淨值比較長期處於「溢價」狀況，但去年轉投資三元能源科技一場大火，台泥罕見陷入「折價」、且幅度擴大情形。以台泥公告中信金控大股東辜仲諒持股時間點回推，平均每股入手價約25.03元、折價約17%；再對比台泥持有土地資產帳面價值估約602億元，與考慮未來開發潛力，以單純財務投資角度，辜仲諒的算盤打得很精明。

從2015年以來的台泥股價淨值比來看，幾乎都是溢價表現、幅度曾高達4到5成，直到2024年第4季才翻轉為折價，2025年7月三元能源大火後，折價幅度擴大17%到23%。

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以台泥2025年第4季每股淨值約30.14元，辜仲諒入手時間點推估是從去年底到至今年3月底，第一次揭露持股約40.61萬張，投入約101.66億元（81.56億元自有資金與20.1億元貸款），平均入手每股價格約25.03 元，對比淨值的30.14元，折價率約16.9%。

另根據台泥法說會曾揭露，持有土地資產帳面價值合計602億元，其中投資性不動產價值達124億元，總公告現值為235億元，土地總面積達139 萬平方公尺 （約42萬坪）；市場估算台泥隱藏土地開發潛在獲利（扣除開發成本）可達1到1.5個股本。辜仲諒這次出手，除了可調和和信辜家內部不同意見、扮演公親角色，怎麼算都應該是一筆穩賺不賠的財務投資。

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