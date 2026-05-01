華爾街金童報明牌！5月最值得買的5檔AI股曝光

華爾街金童報明牌！5月最值得買5檔AI股曝光。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕受企業財報樂觀提振，及投資人消除對美伊局勢升級的擔憂影響，標普500與那斯達克同步創新高，展望5月，外媒表示，在競爭日益激烈的半導體行業，夠塑造下一個時代的領導者，將是那些將洞察力轉化為實際行動、全面推進必要的業務組合和績效提升公司，而輝達、微軟等5家是5月最值得關注的AI股，其中又以ServiceNow潛在上漲空間最大，逼近6成。

《Insider monkey》報導，根據路透社報道，橋水基金日前強調，隨著人工智慧（AI）的快速崛起，傳統軟體公司正面臨嚴峻威脅。過去1年，由於擔心新發布的 AI 模型可能會顛覆傳統軟體公司，標普500軟體和服務指數下跌了16.6%。

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與傳統軟體公司不同，人工智慧的興起帶動了其他行業的成長，例如半導體行業。根據麥肯錫公司最新的基準預測，到2030年，半導體產業的營收可能達到1.6兆美元（約新台幣50.49兆），較2024年的7750億美元（約新台幣24.45兆）實現顯著成長，這主要得益於新型運算模型、特定領域架構、先進晶片組和其他下一代技術的湧現。

儘管半導體產業前景光明，但麥肯錫強調，半導體公司需要採取大膽的策略舉措，才能抓住人工智慧繁榮帶來的下一波價值浪潮。

在競爭日益激烈的半導體行業，優勢越來越集中在少數幾家高度成功的公司手中，半導體行業的領導者必須立即行動。能夠塑造下一個時代的領導者，將是那些將洞察力轉化為實際行動、全面推進必要的業務組合和績效提升，並堅持戰略核心以加速創新和增強韌性的公司。

在此背景下，認為5月最值得關注的5檔AI股，包括輝達、微軟等，其潛在上漲空間最高逼近6成。

ServiceNow（NOW）上漲潛力：58.53%

根據CNN匯總的49位分析師的評級，90%的分析師給予ServiceNow「買入」評級，平均目標價為140美元，較目前股價88.31美元有58.53%的上漲空間。

TipRanks報告稱，Evercore ISI分析師Kirk Materne維持對ServiceNow的「買入」評級，並設定目標價為140美元。此前，花旗分析師Tyler Radke也發布了ServiceNow的「買入」評級。

微軟（MSFT）上漲潛力：41.01%

過去1年，微軟股價上漲了3.17%，但年初至今下跌了13.78%。根據CNN匯總的59位分析師的評級，93%的分析師建議買入，7%建議持有。微軟的平均目標價為575美元，較目前股價407.78美元有41.01%的上漲空間。

TheFly報道稱，在微軟公佈2026財年第3季財務業績後，Benchmark分析師李義福（Yi Fu Lee）將微軟的目標股價從450美元上調至525美元，並維持「買進」評級。

Meta Platforms（META）上漲潛力：37.44%

根據CNN匯總的73位分析師評級，90%的分析師建議買進Meta股票，10%建議持有。截至4月30日，Meta的目標價中位數為841美元，較目前股價611.91美元有37.44%的上漲空間。

根據 Investing.com 報導，Evercore ISI 將Meta目標股價從 900 美元上調至 930 美元，並維持「跑贏大盤」評級，理由是該公司在人工智慧部署方面實力雄厚。

輝達（NVDA）上漲潛力：34.04%

根據CNN匯總的70位分析師的評級，91%的分析師給予輝達「買入」評級，7%給予「持有」評級。輝達的平均目標價為267.50美元，較目前股價199.57美元有34.04%的上漲空間。

輝達過去1年累計上漲83.23%，年初至今漲幅達5.68%。根據TipRanks報道，美銀證券分析師Vivek Arya維持對英偉達的「買進」評等。

Alphabet（GOOGL）上漲潛力：2.65%

根據CNN匯總的73位分析師評級，88%的分析師建議買入Alphabet的股票，1​​2%建議持有。該股的平均目標價為395美元，較目前股價384.80美元有2.65%的上漲空間。

根據TheFly報道，Raymond James將Alphabet的目標股價從400美元上調至425美元，並維持對該股的強力買入評級。這項評級上調的原因是該公司公佈了強勁的第1季財務業績，這主要得益於搜尋和Google雲端業務的持續成長。

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