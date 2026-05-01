中國晶片產量翻倍也沒用？長鑫存儲「2個關鍵指標」仍輸韓廠

中國記憶體正進入擴產狂潮，但技術上仍難以追趕台韓。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕中國記憶體廠正掀起「史詩級」擴產狂潮，指標廠長江存儲與長鑫存儲不僅大舉擴建新廠，更傳出將原定未來的產能計畫大幅提前量產。不過，分析師卻指出，在AI晶片這場競賽中，南韓與台灣依然牢牢掌握主導權，又以SK海力士與台積電被視為關鍵核心，中國企業短期內仍難以全面追趕，尤其是記憶體領域。

《Business Times》報導，中國企業在記憶體晶片的內部供應鏈支撐仍不如南韓競爭對手穩固，再加上美國持續的技術限制，進一步拖慢追趕進度。以長鑫存儲為例，雖然預計今年產量將翻倍，但在功耗與封裝體積等2個關鍵指標上，仍落後於三星電子與SK海力士。

請繼續往下閱讀...

道富環球投資管理亞太區策略與研究主管劉寧暉就指出，目前尚未看到有中國企業在該領域具備同等競爭力。

記憶體晶片是電子設備儲存資料的核心元件，特別是在筆電與智慧型手機所使用的DRAM中不可或缺。近期在AI需求暴增與伊朗戰爭引發的供應鏈干擾下，記憶體價格明顯上揚。分析機構晨星指出，包括三星與SK海力士在內的主要晶片廠，正加速轉向高頻寬記憶體（HBM）生產，以滿足資料中心與AI加速器的需求。

隨著供應短缺與價格上行週期同步出現，市場對記憶體龍頭的需求前景大幅上修。晨星分析師認為，這代表未來需求成長動能將「遠強於原先預期」。同時，這股動能也可能推升南韓股市整體表現，甚至有機會在2027年上半年見頂。

分析師指出，今年以來SK海力士股價幾近翻倍，突破晨星上調後的合理價區間；三星股價亦大漲近9成，而韓美半導體（Hanmi Semiconductor）更是暴漲超過180%。另一方面，台積電則持續維持強勢，憑藉製程升級與技術領先，持續拉開與競爭對手的距離。

正如聯博投資長林榮光所言，像輝達（NVIDIA）這類公司負責設計最吸睛的晶片，但真正把晶片做出來的，卻是台積電。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法