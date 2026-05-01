首度勞動節全國放假卻更累？ yes123：94％勞工下班手機辦公 月均「隱形加班」13小時

yes123求職網為了解現今勞工職場中的身心狀態，日前進行「工作爆肝壓力指數調查」（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕今天是五一勞動節，也是首次勞動節全國放假，但在「加班文化」盛行的台灣，放假日未必能有真正的休息，根據yes123求職網的最新調查，高達94%勞工下班後仍透過手機處理公務，平均每月更因此多出13.3小時的「隱形加班」，換算平均每月少領5417元加班費，雇主濫用「責任制」的結果，是勞工過勞情形值得關注。

yes123求職網為了解現今勞工職場中的身心狀態，日前進行「工作爆肝壓力指數調查」，結果顯示，在加班文化與數位工具雙重夾擊下，台灣職場「全天候工作」現象仍然普遍。雖然僅23.2%勞工自認為是「責任制」，卻有高達55%的勞工處於「上班打卡制、下班責任制」的灰色地帶，高達84.1%的上班族曾有無酬加班經驗，勞工不但自認平均每月短少5417元加班費，更有13.2%的人，認為被積欠金額超過萬元。

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不少勞工「全天候工作」，就是因為智慧型手機普及化，加上通訊軟體、社群網站的便利，導致勞工下班後，還是能繼續「使用手機辦公」，隨時處理上司或客戶的來電、簡訊、電子郵件。調查顯示，有71%勞工的手機狀態屬於「24小時開機待命」。此次調查有高達94%的上班族表示，曾在下班後或放假時繼續「透過手機處理公務」，評估透過手機每個月大概多花13.3小時處理公務，等於「變相加班」。有勞工甚至表示，只要手機「叮咚」的訊息響起，立刻神經緊繃，甚至有莫名的恐懼感、幻聽症上身。

至於勞工表面的加班時數有多少？調查指出，勞工平均每週加班2.3天，換算每月約有9天無法準時下班，其中16.1%甚至達到「一週加班五天以上」，形同天天延長工時。相較之下，幾乎沒有加班的比例僅20.3%，凸顯「長工時」仍是多數人的日常。

至於哪些行業「最爆肝」？調查顯示「餐飲住宿與旅遊業」居首，其次為大眾傳播、公關廣告與醫護生技；若以壓力指數來看，則以高薪的科技資訊業最高，其次為金融保險與會計統計。高達87.2%的勞工坦言，工作壓力已影響健康、職場情緒；92.3%勞工曾遇過「慣老闆」，其中94.9%因此萌生離職念頭。整體而言，僅24.7%受訪者認為目前公司屬於「幸福企業」，多數勞工對職場環境抱持負面看法。

針對此次的調查結果，yes123求職網發言人楊宗斌語重心長的以「台語俗諺」提醒勞工「賺錢有數，性命要顧！」， 人生不要只顧著賺錢，卻完全不顧自己的身心健康；也呼籲勞動部加強勞檢，透過法規約束，持續解決勞工超時工作、加班費未給付、休假不正常等問題，藉此讓勞工們，在事業與家庭兩者之間，取得平衡狀態。

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