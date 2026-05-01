金價5595美元天價慘摔近18％還能買嗎？瑞銀坦白說「這價位」才是甜蜜價

瑞銀表示，金價在4400美元至4600美元區間時是增加長倉的好時機。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕受到美伊戰爭及央行出脫黃金拖累，金價每盎司從歷史高點5595美元一路重摔約18%，逼近熊市，展望後市，瑞銀認為，受美國中期選舉不確定性、關稅談判、美元走弱以及實際利率下降等因素推動，金價在2026年底能可能達到5900美元，並認為，金價在4400美元至4600美元區間時是增加長倉的好時機。

黃金現貨在今年1月來到每盎司5595.46美元天價，此後，受到美伊戰爭及央行出脫黃金等因素拖累，金價一路拉回整理，截至週四（30日）收盤價4618.67美元，跌幅高達17.45%，逼近熊市，週五亞洲交易時段，黃金小漲回到4622美元。

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展望黃金後市，外媒報導，瑞銀策略師Wayne Gordon、Giovanni Staunovo和Dominic Schnider在1份審視世界黃金協會第1季度數據的報告中表示，儘管伊朗戰爭爆發後波動性加劇，但結構性需求趨勢仍保持不變。

第1季度黃金均價為每盎司4873美元，在觸及每盎司5595美元高點後回落。

瑞銀表示，投資需求目前是購買的主要驅動力，金條和金幣購買量增長42%至474公噸，主要由亞洲市場推動。

各國央行的購買量增加3%至244公噸，而儘管季度末出現資金外流（尤其是在美國），交易所交易基金的資金流仍保持淨流入62公噸。

珠寶需求下降23%至300公噸，但珠寶總支出增長超過30%。瑞銀維持其2026年需求預測為900公噸。

瑞銀表示，由於石油衝擊導致實際利率上升和美元走強，近期漲幅可能受限，但將最近的價格疲軟視為暫時性的。

瑞銀寫道，即將到來的中期選舉和關稅談判的不確定性、美元長期走弱的預期，以及實際利率下降（隨著聯準會降息）可能會重新激發交易所交易基金的資金流入，同時央行需求將持續存在。

相信這些驅動因素共同作用，可能將金價推向2026年底的每盎司5900美元。

在操作方買，瑞銀表示，在金價回落至每盎司4400美元至4600美元區間時是增加長倉的好時機。

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